Vero Gómez, chef española, sobre los pimientos asados: "Para que queden perfectos, el truco es estrujar bien las pieles"

0 votos

Comensales: 4

Con la llegada del otoño, muchos españoles han aumentado su interés por los ingredientes de temporada y las recetas reconfortantes, según revelan datos de Google Trends.

Un aroma que se asocia habitualmente a esta estación es el de los pimientos asados, un plato que también ha recopilado estas semanas muchas búsquedas en Internet.

Por ello, esta vez os traemos un supertruco para saber cómo asar pimientos en el horno de forma fácil y con resultados sobresalientes.

Cómo asar pimientos en el horno

La clave la ofrece en esta ocasión la cocinera salmantina Vero Gómez, finalista de la 10ª edición de MasterChef. La joven compartió hace un tiempo en sus redes las claves para cocinar este producto sin complicaciones.

"Quizá la receta más sencilla y más brutal del universo", asegura. Y sólo se necesitan cinco ingredientes básicos: buenos pimientos, aceite de oliva, vinagre de Jerez, chalota picada y sal.

Ingredientes Pimientos rojos grandes (pueden combinarse con verdes o amarillos), 3

Aceite de oliva, al gusto

Vinagre de Jerez, al gusto

Chalota picada, 1

Sal, al gusto Paso 1 Coloca los pimientos en una fuente sobre un poco de papel de cocina e introdúcelos en el horno. Paso 2 Cocina en el horno a potencia máxima durante 40-50 minutos y ve girando los pimientos según vayan poniéndose negros, hasta que todos los lados estén listos. Paso 3 Cuando estén bien asados, sácalos y deja que se enfríen un poco. Después pélalos con las manos, arrancando la piel poco a poco. Paso 4 Reserva las pieles y apriétalas para extraer bien su jugo. Si has usado papel de cocina para la fuente, envuelve las pieles con él y estruja todo lo que puedas. "Esto es oro líquido", asegura Vego. Paso 5 De hecho, podemos ponerlo en un cazo al fuego para que reduzca y luego agregarlo al plato para que esté más sabroso, o podemos usarlo como condimento de ensaladas. Para conservarlo, lo metemos a la nevera. Paso 6 Para terminar, pica una chalota, echa un chorro de aceite, otro de vinagre de Jerez, sal y, ¡lo tienes!

Ideas de recetas con pimientos asados

Ensalada de pimientos asados. Pimientos asados en tiras, cebolla morada, huevo duro y aceite de oliva. Puedes añadir atún, aceitunas o incluso garbanzos para hacerla más completa.​

Tostas con pimientos asados y queso. Tuesta pan, coloca tiras de pimientos asados y cubre con trozos de queso suave (mozzarella, Arzúa-Ulloa o manchego); gratina unos minutos hasta que el queso funda.​

Fajitas de pollo y pimientos asados. Mezcla pollo a la plancha y pimientos asados en tiras, rellena unas tortitas de trigo o maíz y acompaña con queso cheddar derretido y salsa de yogur o tomate.​

Hummus de pimientos asados. Tritura pimientos asados con garbanzos cocidos, tahini, aceite y comino. Sírvelo con pan de pita o crudités de verduras.​

Tosta de pimientos y jamón. Pon pimientos asados sobre pan rústico, añade jamón ibérico y queso manchego, un chorrito de aceite y pimienta negra.​

Beneficios de los pimientos asados

Los pimientos asados ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, principalmente gracias a su elevado contenido de vitamina C, que supera el de frutas como la naranja.​

Son ricos en antioxidantes naturales como la vitamina C, E, licopeno y capsantina, que combaten los radicales libres y ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas y ciertos tipos de cáncer.​

Su fibra facilita la digestión, aporta saciedad y contribuye a la regulación del colesterol y la glucosa en sangre, favoreciendo así el control del peso y el bienestar metabólico.​

Además, por su gran porcentaje de agua y bajo sodio, tienen efecto diurético y ayudan a eliminar líquidos.​ Y son fuente de minerales como potasio y ácido fólico, importantes para la salud muscular y vascular.