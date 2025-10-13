Daviz Ruiz, nutricionista, sobre cómo comprar salmón barato: "Este corte de Mercadona sólo cuesta 3 euros y es saludable"

El salmón es uno de los pescados más apreciados por su sabor, textura y aporte nutricional, muy famoso tanto en la gastronomía como en la vida silvestre. De hecho, en 2024 el consumo de salmón noruego en España creció un 14 %, sobre todo en lo que respecta al ahumado, que creció un 18 % en comparación con el año anterior.

Según el Consejo de Productos del Mar de Noruega, en 2022 el salmón superó por primera vez a las ventas de merluza en Mercamadrid, en gran parte gracias al auge de platos asiáticos como el poké o el sushi.

El aumento de la demanda ha encarecido también el coste de este pescado rosado en España: a finales de 2024 el precio medio se situaba en 11,84 € frente a los 8,48 € de 2023 o los 7,94 € de 2019, tal y como se muestra en la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa).

Así pues, cada vez es más complicado incluir al salmón en la cesta de la compra, y los consumidores optan por otros productos más económicos como el panga.

Cómo comprar salmón barato

Pero si te encanta el salmón y no quieres renunciar a él, hay pequeños 'trucos' para conseguir el precio más bajo posible. La clave está en saber dónde ir a comprarlo y en qué formato.

David Ruiz, nutricionista, conocido en redes como @paleomind.team, ha descubierto cómo conseguir el salmón a un precio más asequible. Tal y como ha contado en uno de sus vídeos de Tiktok, él normalmente recurre a uno que venden en el supermercado Mercadona.

Allí disponen de un filete ultracongelado de salmón rosa salvaje con piel que ahora mismo cuesta unos 3,88 € la pieza de 300 gramos. En este formato el kilo sale a 12,95 €, mucho menos que los 24 €/k de la bandeja de 350 gramos de filete de salmón fresco. Lo podréis encontrar en las neveras de pescado del establecimiento.

El salmón es rico en ácidos grasos omega-3, que benefician la salud del corazón y el cerebro. También aporta proteínas de alta calidad, vitaminas como la D y B12, y minerales como el selenio, que fortalecen el sistema inmune y los huesos.

Beneficios del salmón

El salmón es considerado uno de los alimentos más completos y saludables para la dieta humana, debido a su excepcional densidad nutricional y beneficios para la salud.​ "Nos va a dar grandes niveles de Omega 3 y proteína de alto valor", corrobora Ruiz.

Entre sus principales ventajas para la salud, destaca su riqueza en ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA), que contribuyen a la salud cardiovascular, disminuyen la inflamación y favorecen la función cerebral y visual.​

Asimismo, es fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para el crecimiento, la reparación de tejidos y el mantenimiento de la masa muscular: 100 g de salmón aportan entre 18 y 25 g de proteínas según la preparación.​

También aporta vitaminas liposolubles (A, D y E), que fortalecen la visión, el sistema inmune, huesos y piel, además de varias vitaminas del grupo B (B3, B6 y B12) que ayudan en el metabolismo, la energía celular y la función nerviosa.​

Es rico en minerales como fósforo, potasio, magnesio, selenio y yodo, los cuales contribuyen tanto a la salud ósea como al buen funcionamiento muscular, tiroideo y antioxidante.​

Por último, su consumo regular se asocia con la reducción del colesterol LDL, el aumento del colesterol HDL, la regulación de la presión arterial y la prevención de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.​

Recetas fáciles y saludables con salmón

El salmón destaca en la gastronomía por su sabor delicado, su textura suave y su gran versatilidad, siendo apreciado tanto en alta cocina como en recetas cotidianas. Aquí os dejamos algunas ideas de platos fáciles y sanos para disfrutar de esta joya del mar.