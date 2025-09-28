Víctor Sanchego, maestro jamonero, y el error de echar aceite a las tostadas: "El truco es mojarlas en café y naranja"

El jamón ibérico es uno de los grandes símbolos de la cocina española y, acompañado de una tostada con aceite de oliva, constituye el desayuno más típico en muchas barras de bar de nuestro país.

Sin embargo, esta extendida costumbre culinaria no es una receta tan perfecta como pensábamos, por mucho que cueste creerlo. El maestro jamoneroVíctor Sanchego, conocido en redes sociales como @victorsanchegojamon, con más de un millón ochocientos seguidores, asegura que añadir aceite a la tostada con jamón es un completo error.

"Os empeñáis en ponerle aceite de oliva a nuestra tostada de jamón ibérico y esto es como si a una tarta de chocolate le echáis azúcar por encima", ha criticado el influencer en uno de sus vídeos más recientes. ¿El motivo? Según Sanchego, el aceite de oliva no sólo no realza el sabor del jamón, sino que lo disminuye.

Su razonamiento se apoya en la propia naturaleza del producto: la grasa del jamón ibérico contiene más de un 60% de ácido oleico, el mismo componente principal del aceite de oliva virgen extra. Así pues, "en lugar de potenciar el sabor, lo está restando", insiste.

La alternativa al aceite

En este mismo vídeo, Víctor Sanchego comparte con su público las claves para lograr "la mejor tostada de jamón ibérico que nadie antes te había contado".

Como sustituto perfecto, propone una alternativa totalmente inesperada: café y naranja. Sí, sí, habéis leído bien. Tal y como señala, la clave es mojar el pan en café con un poco de ralladura de naranja antes de pasarlo por la tostadora.

Es decir: "te haces un café solo y en vez de echarlo en un vaso lo echas en un recipiente", indica. Encima del recipiente y el café rallas la piel de una naranja, cortas una rebanada de pan y la empapas en el líquido.

Basta sólo con impregnarlo ligeramente en esta mezcla de café y naranja, "vuelta y vuelta", para que adquiera ese toque aromático. El experto asegura que este simple gesto convierte al café en el mejor compañero del jamón ibérico, incluso por encima de otras combinaciones habituales.

Para justificarlo recurre a un paralelismo con la perfumería: al probar distintos aromas, el olfato se satura y se utiliza el grano de café para "resetear" la nariz, ya que tiene un olor fuerte y seco.

"La potencia y el amargor del café limpian la grasa y hacen resaltar el sabor del jamón ibérico. Y justo por eso el café es el maridaje perfecto para el jamón", concluye en el vídeo.