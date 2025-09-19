No hagas esto en la cocina: la mala costumbre que estropea tus muebles mucho antes y que puedes evitar fácilmente

Una cocina moderna y limpia como las que salen en las revistas puede arruinarse antes de lo previsto por un pequeño gesto que muchos y muchas han convertido en hábito.

Nos referimos a un detalle tan mínimo como el hecho de colgar los trapos y las bayetas húmedas en el lugar incorrecto.

Miguel Gómez, diseñador de cocinas y creador de contenido en redes, conocido como @formas_cocinas, revela el error que muchos desconocen: dejar estos paños mojados en el grifo, en las puertas del mueble del fregadero o en la encimera.

Esta costumbre inocente que suele ejecutarse de manera casi automática puede terminar saliendo muy caro. Y no se trata de una cuestión estética: el problema es que la humedad que se acumula en esas áreas acelera el desgaste de la grifería y del mobiliario y deja manchas que, con el tiempo, cuesta mucho eliminar.

"Perjudica muchísimo a la apertura y a la bisagra", asegura haciendo alusión a aquellos que dejan el trapo sobre la puerta del mueble del fregadero. Además, al estar mojado "rompe la puerta con sus productos químicos", agrega.

Soluciones fáciles

Gómez ofrece algunas alternativas para evitar dejar siempre los paños en esos lugares. La clave está en reservar espacios de secado seguros y prácticos que no supongan ningún riesgo para nuestra cocina.

Una de las soluciones más discretas y cómodas es instalar pequeños ganchos dentro de los armarios que podemos comprar por poco precio en cualquier bazar o ferretería.

Otra posibilidad es hacerse con unas barras extraíbles bajo el fregadero, a modo de pequeño tendedero; o instalar una estructura interna pensada expresamente para dejar todos los productos de limpieza que estén mojados, como las esponjas o los cepillos.

Sea como sea, lo importante es dejar de repetir ese gesto tan extendido. Nuestra cocina y nuestro bolsillo lo agradecerán.

Otros trucos para una cocina perfecta

