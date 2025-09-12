Pablo Ojeda (43), nutricionista, alerta a España: "Si compras una tortilla en el súper, fíjate en los estabilizantes"

La tortilla de patatas es una de las recetas más queridas de la gastronomía española, ya sea con cebolla o sin ella (¡el eterno debate!).

La pasión por este plato no ha dejado de crecer y encontramos incluso versiones vanguardistas que utilizan patatas de bolsa para cocinarla. Una idea fácil, rápida y limpia que se le ocurrió a Ferran Adrià y que muchos chefs han replicado después.

Sin embargo, aunque existan estas alternativas exprés, a veces no hay tiempo ni ganas y lo más fácil es optar por una tortilla precocinada del supermercado

Pero no todas las tortillas ya hechas están igual de buenas: hay que saber elegir bien. Para evitar errores, el nutricionista Pablo Ojeda ha revelado cuáles son las claves fundamentales a la hora de escoger este producto.

Elegir una tortilla precocinada

Ojeda ha visitado el programa Más Vale Tarde para enseñar a los espectadores a hacer una buena tortilla de patatas.

Durante la elaboración del plato, el experto ha aprovechado para compartir el 'secreto' para comprar una tortilla envasada de calidad.

Lo más importante es mirar los ingredientes. "Hay algunas tortillas que funcionan muy bien", admite. Pero, ¿qué ingredientes deben aparecer en la etiqueta y cuáles no?

El nutricionista ha indicado que si la tortilla tiene muchos estabilizantes no es una buena opción. Cuanto menos, mejor. "Si tiene patata, tiene huevo, un buen aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal y algunos estabilizantes, suficiente", afirma.

La tortilla de patatas de La Cocina de Senén.

En general, conviene priorizar las tortillas hechas con huevos camperos o gallinas criadas al aire libre. Este tipo de huevos no solo ofrecen mejor calidad nutricional, sino que también contribuyen a una textura más jugosa y un sabor más natural.

Además, una tortilla de calidad debe contener un alto porcentaje de huevo y patatas. Según la nutricionista Boticaria García, la mayoría de tortillas tienen solo entre el 20-30% de huevo, pero las mejores alcanzan hasta el 41%.

La suma de huevo, patatas y cebolla (si la lleva) debe representar al menos el 98% de la composición total del producto. Esto garantiza que no hay un exceso de aditivos y conservantes que comprometan la calidad nutricional.

La mejor tortilla de supermercado

Más allá de los consejos de Pablo Ojeda o Boticaria García, instituciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han realizado estudios para determinar cuál es la mejor tortilla de patatas preocinada.

En 2023, diversos chefs profesionales que probaron 15 marcas diferentes decretaron que la mejor de todas era la tortilla de patatas de La Cocina de Senén.

Por otra parte, el youtuber gastronómico JDalmau compartió un vídeo probando las tortillas de patatas de diferentes supermercados españoles (Mercadona, Dia, Aldi y Ahorramás) y decidió que la mejor con diferencia era la de Mercadona.

Más recientemente, el influencer conocido como @peldanyos publicó un vídeo similar junto al maestro tortillero David Geli (@davidgelicook) y ambos coincidieron también en que la tortilla de Mercadona era la más rica.

Si pese a todas las recomendaciones tu tortilla del súper sigue sin terminar de convencerte, puedes probar este truco para mejorarla fácilmente en solo unos minutos.