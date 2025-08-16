María Fernández, experta en limpieza, y su truco para quitar la grasa del horno sin vinagre ni bicarbonato: "Deja buen olor"

María Fernández, conocida en redes sociales como @marianordichouse, se ha consolidado como una de las referentes más importantes en el mundo de la limpieza doméstica.

Con más de 400.000 seguidores en TikTok y más de un millón en Instagram, esta experta en cuidado del hogar ha revolucionado la forma en que muchas personas abordan las tareas domésticas mediante métodos tradicionales y naturales.

Uno de los más populares que ha compartido Fernández consiste en una técnica sorprendentemente simple pero eficaz para limpiar el horno sin productos químicos agresivos.

Según explica en uno de sus vídeos, "este truco para limpiar el horno con limón lo deja con buen olor y sin grasa pegada".

El truco del limón, paso a paso

En primer lugar, se vierte agua en una bandeja resistente al calor y se exprime un limón completo directamente sobre el agua.

Seguidamente, se coloca la bandeja dentro del horno durante 30 minutos a 180 grados. Pasado ese tiempo, el vapor habrá reblandecido la suciedad y será muy fácil quitarla pasando simplemente una bayeta, sin necesidad de frotar muy fuerte.

El ácido cítrico actúa como un potente desengrasante natural, mientras que el vapor ablanda la grasa incrustada, permitiendo que se desprenda con facilidad.

Más allá del horno: un arsenal de trucos naturales

María no se limita al horno. Su filosofía de limpieza con ingredientes naturales se extiende a múltiples electrodomésticos y superficies del hogar.

Por ejemplo, para una limpieza profunda de la lavadora, Fernández recomienda mezclar pasta de dientes con zumo de limón directamente en el tambor y ejecutar un ciclo con agua caliente. "Verás lo bien que huele y toda la suciedad que llega a salir", asegura la experta.

El método para el lavavajillas es igual de sencillo: colocar un vaso de vinagre en la parte superior del aparato y un limón cortado en su interior antes de iniciar un programa con agua caliente. Esta combinación garantiza la eliminación de grasa acumulada y malos olores de forma inmediata.

Para terminar, para el microondas propone introducir un recipiente con agua y zumo de limón durante siete minutos a máxima potencia. El vapor generado reblandece los residuos, permitiendo retirarlos sin frotar.

La filosofía de la limpieza consciente

Según la creadora de contenido, "la clave para que estos productos funcionen está en el tiempo de actuación y en evitar el esfuerzo innecesario".

Su enfoque se basa en dejar que los ingredientes naturales hagan su trabajo, maximizando la eficacia mientras se minimiza el esfuerzo físico.

Asimismo, Fernández aboga por rutinas regulares de mantenimiento en lugar de limpiezas exhaustivas esporádicas.

Su método del limón para el horno funciona especialmente bien como mantenimiento semanal, evitando así la acumulación excesiva de grasa y suciedad.