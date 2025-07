Javier Muñoz, pescadero con 30 años de oficio, lo confirma: "Si queréis quitar la arena a las almejas este es el truco"

Entrar a la pescadería Saturnino, en el renovado Mercado Central de Zaragoza, es como sumergirse en una cátedra viva de saber marinero.

No solo por la calidad impoluta de sus productos, que brillan sobre el lecho de escamas de hielo como si acabaran de salir del mar, sino también por el carisma inconfundible de Javier Muñoz, pescadero con 30 años de oficio, heredero de una saga que ha hecho historia en Aragón.

Para los que no tengan a mano Zaragoza, tiene fácil solución. Muñoz ha adaptado su negocio a las necesidades de hoy en día, que no se entiende si no es por medio de la digitalización.

Por eso muchos de sus productos se pueden comprar a través de su página web, además de conocerlo todo sobre ellos con las 'píldoras' de conocimiento que comparte desde Instagram.

Y es que Javier no solo despacha, también enseña. Lo hace en cada uno de las publicaciones que comparte cada pocos días en su feed, donde muestra el género que le llega a la pescadería, además de trucos y atajos para cocinarlo y conservarlo.

Así ocurre con una bandeja de almejas gallegas, a las que les dedica un video que se centra en su óptima conservación, además de regalar un buen consejo referente a su limpieza, tarea en la que más de uno falla repercutiendo en su textura y sabor.

“Si queréis quitar la arena a las almejas, un truco sería ponerlas con agua con gas”, dice mientras alinea los moluscos. Así de sencillo. Su recomendación tiene una explicación que hasta ahora muchos hemos pasado por alto: las burbujas ayudan a que las almejas expulsen la arena mucho más rápido y eficazmente que con agua normal.

Pero sus enseñanzas no acaban ahí, Muñoz continúa su 'masterclass' explicando de qué manera se conservan mejor: “Una vez sumergidas y humedecidas, se ponen en un plato o recipiente hondo, se humedece un trapo o servilleta de papel, ponérselo encima y meterlo en la nevera en el lugar más frío y después ponerle algo de peso, como un tetrabrick de zumo o leche. Con eso se conservarían".

La empresa Pescado Saturnino nació en 1965 gracias al tesón de Don Saturnino Muñoz, quien con solo 17 años y tras años de aprendizaje precoz, decidió abrir su primer local en el barrio de San José. Tres años después trasladó su actividad al emblemático Mercado Central.

La tienda pronto se convirtió en un punto neurálgico para mayoristas, restauradores y vecinos de toda la ciudad. En 1971, la expansión a un local más grande, que combinaba venta al detalle y al por mayor, marcó un hito. Y en 2001, una reforma integral la consolidó como una de las pescaderías más modernas de Aragón.

Hoy, bajo la batuta de su hijo Javier y con la ayuda de las nuevas generaciones, Pescado Saturnino ha vivido una segunda transformación, no solo estética sino conceptual que se 'alimenta' con el contenido de sus videos explicativos de Instagram.

Cómo cocinar almejas a la marinera

Un plato de almejas a la marinera. iStock

Listado de Ingredientes

Beneficios nutricionales de las almejas

Además de ser el alma de sabrosas recetas, las almejas son también un alimento también nutritivo. Fundamentales para el crecimiento y reparación de tejidos, son una excelente fuente de proteínas de alta calidad.

Ricas en vitaminas y minerales, como el hierro, son una incuestionable opción saludable y que se adapta genial a los ritmos de verano, además de ligeras —el 85% de su peso es agua— su valor calórico y niveles de grasa son bajos.