3 postres baratos y fáciles de hacer para llevar a una comida y quedar como un maestro pastelero

El postre es el final feliz de una comida. No puede darse por zanjado un banquete hasta que no te llevas algo dulce a la boca. Los petits fours o las pastas de té, junto al café y algunos cócteles y licores, pueden ayudar a alargar la sobremesa hasta límites insospechados, enlazándola incluso con la cena.

Si has ido invitado a una velada en casa ajena, no debe faltar un simpático dulcecito con el que conquistar el paladar de tus anfitriones y ganarte su confianza (al menos en lo que concierne a la repostería). No es necesario ponerse excesivamente creativo como el chef Alejandro Serrano y diseñar un increíble plato inspirado en una canción de Rosalía, basta con reproducir las siguientes recetas fáciles y rápidas, pero resultonas, y dedicar un poco de tiempo, interés y atención.

Tres postres fáciles para llevar a una comida

1. Tiramisú en 5 ingredientes

-Queso mascarpone, 250 g

-Bizcochos de soletilla de los duros, 9 unidades

-Sirope de ágave, 1 cucharada grande

-Café expreso, 1 taza

-Cacao puro en polvo sin azúcar, cantidad necesaria

1. En un bol mezclamos el queso mascarpone con el sirope de ágave.

2. Preparamos el café expreso y lo dejamos a mano en un otro bol o en una taza.

3. Troceamos un poco los bizcochos, empapamos la mitad de ellos con el café, y los vamos repartiendo en el fondo de varios vasitos de cristal.

4. Ahora agregamos la mitad de la mezcla de mascarpone y sirope de ágave sobre los bizcochos empapados de café y les espolvoreamos por encima el cacao en polvo.

5. Después empapamos el resto de los bizcochos en el café y los colocamos sobre la mezcla de mascarpone de los vasitos, creando una nueva capa. Encima de estos bizcochos ponemos otra capa más de mascarpone y finalizamos espolvoreando otra vez con cacao en polvo.

6. Finalmente, tapamos los vasitos con papel film y los guardamos en la nevera hasta que llegue el momento de servirlos.

2. Tarta de queso en 4 minutos

-Mantequilla, 1 cucharada

-Galletas tipo María, 2 ud

-Crema de queso tipo Philadelphia, 100 g

-Azúcar, 1 cucharada sopera

-Ralladura de limón, 1/2 cucharadita

1. Trituramos las galletas con las manos hasta que tengan un aspecto como de arena gruesa.

2. Ponemos la cucharada de mantequilla en una taza, vaso, bote de vidrio o cualquier otro recipiente de tamaño similar apto para microondas. Calentamos la mantequilla durante unos 5 segundos para que se funda, pero sin llegar a calentarse.

3. Echamos las galletas trituradas en el recipiente de la mantequilla fundida, mezclamos bien y compactamos ligeramente la mezcla sobre el fondo con ayuda de una cucharilla.

4. En un bol aparte batimos la crema de queso, el azúcar y la ralladura de limón hasta tener una mezcla homogénea y suave.

5. Vertemos esta mezcla sobre la base de galletas con mantequilla, alisamos la parte superior con el dorso de una cucharilla y cocinamos en el microondas a potencia media en 4 o 5 tandas de 45 segundos, abriendo el microondas entre cada tanda. De esta forma evitaremos que se desparrame fuera del recipiente.

6. Para terminar, dejamos enfriar en la nevera o lo metemos unos minutos en el congelador lo justo para que se enfríe, pero sin que empiece a congelarse. Luego, a modo de decoración, podemos cubrir la superficia con fruta fresca como fresas, arándanos o frambuesas y/o mermelada de frutos rojos.

3. Pastel de aguacate sin azúcar ni lactosa

-Aguacates, 3

-Plátano, 1/2

-Dátiles, 160 g

-Nueces, 50 g

-Ralladura de coco, 30 g

-Sirope de agave, 2 cucharadas

-Zumo de una lima, 1 cucharada

-Extracto de vainilla, 1 cucharada

1. Creamos la base del pastel metiendo los dátiles, las nueces, la ralladura de coco, el extracto de vainilla y el sirope de ágave en una batidora. Trituramos todo.

2. Volcamos la mezcla de la batidora en un molde bien repartida y la metemos en la nevera durante 4 horas.

3. Preparamos la cobertura. Introducimos el aguacate, el plátano y el zumo de lima en la batidora y los mezclamos bien.

4. Una vez la base de haya enfriado y esté sólida, vertemos encima la cobertura de aguacate, plátano y lima. Tratamos de dejarla bien lisa y repartida con la ayuda de una espátula o lengua de gato. Hecho esto, volvemos a meter el molde en la nevera un mínimo de 8 horas.

5. Pasado ese tiempo, cortamos las porciones y las servimos en platos. Si queremos, para decorar podemos espolvorear ralladura de coco por encima o la corteza de la propia lima.