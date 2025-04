Ni huevo ni harina: el método superfácil de Ferran Adrià para unos empanados mucho más crujientes y deliciosos

Ferran Adrià es uno de los cocineros más famosos a nivel mundial, reconocido como uno de los personajes más innovadores del ámbito gastronómico, según lo declaró la revista Time en 2004. Pionero de técnicas culinarias como la deconstrucción y la esferificación, Adrià fue durante años el chef y copropietario del célebre restaurante El Bulli, en Girona, que recibió el reconocimiento como el Mejor Restaurante del Mundo en el ranking de The World's 50 Best Restaurants.

En La cocina fácil de Ferran Adrià, el chef comparte con sus seguidores una serie de consejos prácticos que pueden aplicarse fácilmente en la cocina de casa. Entre estos, destaca un truco sencillo y original para conseguir un empanado mucho más crujiente, que él utiliza en su receta de cigalas "a la mexicana", aunque también puede emplearse en otras preparaciones.

El truco de Adrià para un empanado más crujiente

La técnica del rebozado es una de las más simples en la cocina: consiste en cubrir un alimento con una mezcla que luego se fríe. Habitualmente, se utiliza una mezcla de harina y huevo, aunque también es común añadir pan rallado o panko, en el caso de la cocina japonesa. Sin embargo, a pesar de lo sencillo de esta técnica, existen maneras de mejorar un rebozado básico para convertirlo en una versión mucho más sabrosa y crujiente.

Un montón de nachos. iStock

Adrià sugiere sustituir el pan rallado convencional por nachos triturados. Para ello, el chef utiliza una batidora, y luego mezcla cuidadosamente, deteniéndose de vez en cuando para asegurar que la textura quede lo más homogénea posible.

El resultado es un polvo de nachos que puede usarse como reemplazo del pan rallado tradicional, aportando una textura mucho más crujiente y un toque de sabor exótico. En el caso de Adrià, utiliza esta técnica para preparar unas cigalas "a la mexicana", que fríe o cocina en sartén con un chorrito de aceite, para luego añadir un poco de cilantro por encima.

Alternativas de rebozado crujiente (y sin gluten)

Los productos sin gluten suelen ser más caros que los convencionales, y el pan rallado sin gluten no es la excepción. Por ello, nuestra compañera Mer Bonilla nos ofrece un excelente truco para conseguir un rebozado crujiente sin gluten de forma rápida y económica. Esta alternativa también resulta útil cuando no tenemos pan rallado en casa, independientemente de si somos celíacos o no.