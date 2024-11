Ni agua ni masa fría, el truco de Arguiñano para que las empanadas no se rompan al freírlas y queden perfectas

Karlos Arguiñano es uno de los chefs más queridos y populares de nuestro país que ha enseñado cocinar platos deliciosos a generaciones enteras. Sus trucos y recetas son tan innumerables como sus programas de televisión, e igualmente valorados por sus seguidores. Entre los múltiples consejos de gastronomía que podemos encontrar en sus libros o en sus vídeos, hay uno muy sencillo e infalible para freír empanadas correctamente.

La clave principal de este truco radica en el sellado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos asegurarnos de que las empanadas estén bien 'cerradas' o 'compactas' antes de freírlas u hornearlas. Pero, ¿cómo lograr esto? Lo explicamos a continuación.

El truco de Arguiñano para que las empanadas no se rompan

Tal y como cuenta el cocinero, para conseguir 'sellar' nuestras empanadas perfectamente se necesitan un huevo y un tenedor. En primer lugar, deberemos batir bien el huevo y, después, cogeremos un pincel de cocina con el que embadurnaremos todos los bordes de la masa de la empanada. Con este simple gesto lograrás que todos los extremos se sellen divinamente. No obstante, antes de juntarlos, asegúrate de que no queden bolsas de aire en el interior.

Karlos Arguiñano en una imagen en El Hormiguero en 2022. GTRES

Para unir y cerrar las empanadas, Arguiñano recomienda utilizar un tenedor, pues ayuda a conseguir un mejor cierre, mucho más minucioso. Además, si te sobra huevo batido, puedes pintar las empanadas por encima, lo que le aportará un mayor sabor y hará que la masa se dore de forma especial.

Por otra parte, si en lugar de freírlas quieres hacerlas al horno, el chef vasco sugiere que las cocines durante 10 o 12 minutos y revises muy bien que no se doren demasiado, aunque también dependerá de los gustos de cada uno.

Por último, si no nos comemos todas las empanadas que preparemos, Karlos Arguiñano aconseja congelarlas separadas en una bandeja para evitar que se peguen entre sí, pues después no podrás despegarlas o se romperán si lo intentas. No obstante, si crees que hay demasiada cantidad, lo mejor es dejar la masa cruda para otra ocasión.

También te puede interesar...