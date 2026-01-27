Ya es oficial: el mejor flan del mundo se sirve en un polígono a las afueras de Madrid y "sigue la receta tradicional"

"¡Por un punto!", así anunciaban este martes el mejor flan del mundo en la segunda jornada del congreso Madrid Fusión. Por sólo un punto la receta del restaurante La Leña de Cobo se ha impuesto frente a la del resto de finalistas.

Una receta "tradicional, de casa, con nata, leche, huevo y azúcar", tal y como explicaban, exultantes, los recién nombrados ganadores. "Lo que nos gusta en La Leña es que todo evoque a ese recuerdo que tienes del flan de tu abuela, de la casa, de la granja", explicaban.

La Leña de Cobo está alejado de los focos culinarios habituales, ubicado a las afueras de Madrid, en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, justo a pie de autopista. "Cuando vayáis hacia Toledo, Segovia o Ávila, pasad por aquí", ha animado Arantxa a Cocinillas, repostera del restaurante.

Llevan menos de un año abiertos, pero ya han recibido la visita de importantes figuras del sector como Jose Carlos Capel.

"Llegué al restaurante sin avisar, pedí las croquetas porque me las habían recomendado, pero no me gustaron; sin embargo, el flan me pareció una barbaridad y les dije que lo presentaran al concurso", ha contado el crítico gastronómico en el escenario Madrid Fusión Pastry.

Al final, pese al gran nivel de todos los concursantes, ha ganado el flan con mayor equilibrio entre "presentación, cremosidad, caramelo, leche y, gustativamente, el que más sabía a huevo", ha explicado el jurado de expertos.

El resto de participantes en la primera edición de este evento han sido el restaurante Tragatá de Málaga; el restaurante Estimar de Rafa Zafra; el restaurante Nado (en A Coruña); Llisa Negra (el establecimiento del reconocido chef Quique Dacosta en Valencia); y el madrileño Restaurante Quinqué.

La Leña de Cobo ha alcanzado el título de Campeón al mejor flan del mundo, recibiendo un premio por parte de Huevos Redondo de 1000€ y una cena para dos personas en el Restaurante de Quique Dacosta en el Mandarin Oriental Ritz (Madrid).

El flan de huevo es uno de los postres más emblemáticos de España, elaborado con una mezcla sencilla de huevos, leche y azúcar cuajada suavemente sobre un molde caramelizado. Un dulce clásico que sigue marcando tendencia y que también ha conseguido hacerse un hueco en el corazón de los 'cocinillas' más jovenes.