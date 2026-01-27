Ferran Adria publica un nuevo libro de la Bullipedia: las claves de la empresa en la restauración gastronómica

El Bulli cerró sus puertas en 2011, pero Ferran Adrià lleva años empeñado en que aquello no se convirtiera en una postal nostálgica. Su obsesión —la misma que convirtió un restaurante en un laboratorio cultural— ahora vuelve a desplegarse en forma de libro: “Plan Genesis”, una nueva entrega de Bullipedia centrada en el plan de empresa aplicado a la restauración gastronómica.

La presentación será el 12 de febrero, a las 12:00, en CaixaBank – All in One (Plaza de Colón 1, Madrid), con Adrià como guía de la sesión y del contenido: no tanto un lanzamiento editorial como una invitación a mirar la cocina desde el lugar incómodo donde la pasión se encuentra con la contabilidad.

Lo que propone esta obra es método y, sobre todo, lenguaje. Porque si algo ha intentado construir el universo Bullipedia desde que empezó en 2013 en elBulliLab, es una gramática para pensar la gastronomía: ordenar lo que suele transmitirse por intuición, convertir la experiencia en conocimiento y el conocimiento en herramienta.

Una nueva publicación en la familia Bullipedia.

En ese ecosistema, “Plan Genesis” aparece como una pieza que sirve como recordatorio de que el restaurante, antes que un escenario, es una empresa; y que la creatividad, para sostenerse, necesita estructura.

Bullipedia: la enciclopedia como cocina de ideas

Durante los últimos cinco años, elBullifoundation ha concentrado buena parte de su energía en el que define como uno de sus proyectos más ambiciosos: Bullipedia, concebida como la primera enciclopedia sobre gastronomía, creatividad e innovación diseñada para el aprendizaje y la educación.

Su aspiración es monumental: reunir más de 30 libros monográficos —de alrededor de 500 páginas— que funcionen a la vez como volúmenes autónomos y como una colección transversal capaz de ofrecer una comprensión holística del fenómeno gastronómico.

La lista de territorios que cubre es, en sí misma, una declaración de intenciones: historia, estilos de cocina, técnicas, productos (elaborados y no elaborados), bebidas (vino, cócteles, café) y, cada vez con más peso, innovación y emprendimiento. El mensaje de fondo es claro: la gastronomía no es solo oficio ni entretenimiento; puede —y debe— sostenerse como disciplina académica. Para eso, dice Bullipedia, hay que hacer lo que hace cualquier disciplina madura: clasificar, definir, relacionar, documentar.

Y aquí entra en juego su brújula intelectual: Sapiens, el modelo metodológico que impulsa una autoeducación basada en la conexión del conocimiento. Bullipedia no se limita a “explicar” recetas o técnicas: intenta mostrar cómo se enlazan las decisiones, cómo se construyen los sistemas, cómo se llega a la innovación cuando se entiende el mapa completo.

En ese marco enciclopédico, “Plan Genesis” apunta directamente a un punto ciego frecuente en la restauración gastronómica: la distancia entre la idea y su viabilidad. El libro se centra en el plan de empresa y en cómo aplicarlo a un sector donde la identidad —la narrativa, el estilo, la propuesta culinaria— suele imponerse al análisis.

Adrià, que ha defendido durante décadas que la creatividad requiere rigor, parece trasladar ahora esa exigencia al terreno más antipático: el de los números, las previsiones, la estructura, la estrategia.

El interés de que sea precisamente Bullipedia quien publique este volumen está en la coherencia del gesto. Si el proyecto busca “agrupar, generar y ordenar” los contenidos necesarios para construir una enciclopedia de la restauración gastronómica, no podía quedarse en los fogones: el restaurante es un organismo vivo donde cocina, sala, equipo, compras, experiencia, gestión y posicionamiento se afectan mutuamente.

Hablar de plan de empresa aquí no es rebajar la gastronomía al Excel, sino reconocer que la alta cocina —y la cocina con ambición, en general— no puede depender solo del talento: necesita un diseño empresarial tan pensado como un menú.

Que este tipo de reflexión lleve la firma de Adrià tiene una lógica histórica. ElBullirestaurante fue, para muchos, el gran símbolo de una cocina que se atrevió a explicarse a sí misma: no solo a crear platos, sino a construir un sistema creativo. Bullipedia recoge esa herencia y la transforma en pedagogía.

No es casual que el proyecto se presente como plataforma multimedia, con contenidos distribuidos en libros impresos y digitales, apps y cursos online (“seaurching”, según el método Sapiens), adaptando formato y profundidad al tema.

La ambición también se mide por su destinatario: profesionales de la restauración y la hostelería, sí, pero también foodies, historiadores, y amantes del arte y el diseño. Porque Bullipedia, en el fondo, trata de comprender un fenómeno cultural contemporáneo que mezcla técnica, estética, industria, deseo y memoria.

El 12 de febrero en Madrid, en la sede de CaixaBank – All in One de Plaza de Colón, Adrià presentará los contenidos y reflexiones principales de “Plan Genesis”. Quien espere una charla romántica sobre creatividad probablemente saldrá con otras ideas, como ocurre siempre que Adria tiene un micrófono delante, que la restauración gastronómica, si quiere ser sostenible, debe pensar como piensa la innovación y gestionar como gestiona una empresa.