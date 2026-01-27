Abrir una botella de aceite de oliva virgen extra (AOVE) es, para muchos, el gesto más sencillo y a la vez más revelador de la cocina mediterránea: basta un hilo sobre una tostada o el remate final en una ensalada para que el plato cambie de registro.

Lo sorprendente, hoy, es que esa “magia” no siempre está reñida con el precio. En la Guía EVOOLEUM 2026, la publicación que cada año radiografía los mejores AOVEs del mundo, aparece un dato que rompe prejuicios y titulares: el aceite más barato entre los mejores de España cuesta 6,70 euros… y se elabora en Lleida.

En un momento en el que el consumidor mira la etiqueta con lupa, la selección TOP100 de EVOOLEUM 2026 —con aceites de 11 países— confirma el liderazgo español con 67 referencias.

Dentro de ese podio, diez AOVEs de altísima calidad se pueden comprar por menos de 11 euros, una cifra que hace que el lujo se vuelva costumbre y que el “capricho” pueda ser, simplemente, la compra semanal.

Y en lo más alto de esa lista asequible se coloca un nombre catalán: Degustus, ecológico, elaborado por la Cooperativa la Granadella (Lleida), de variedad arbequina, con un precio de 6,70 €.

Degustus (La Granadella, Lleida)

Degustus, AOVE elaborado en Lleida.

Que el AOVE más económico de esta élite nazca en Lleida no es casualidad; es una declaración de estilo. La arbequina, variedad emblemática del nordeste peninsular, suele asociarse a perfiles amables, aromáticos y equilibrados, muy del gusto de quienes buscan un aceite versátil: perfecto para quien quiere usar un virgen extra “de verdad” a diario sin tener que reservarlo para ocasiones especiales.

Que además sea ecológico añade otra capa a su historia: no solo importa el sabor, también el relato de origen, el cuidado del territorio y la manera de producir. En un mercado donde abundan etiquetas grandilocuentes, aquí el argumento es simple y contundente: calidad reconocida y precio de acceso.

El TOP10 “por debajo de 11 €

El caso de Degustus no viene solo. EVOOLEUM 2026 firma un TOP10 de AOVEs que combinan sabor, aroma y precio, demostrando que el nivel gastronómico puede estar al alcance de más bolsillos. Junto al aceite de Lleida, aparecen nombres y almazaras de gran peso, especialmente de Andalucía, que confirman que la excelencia no se limita a un solo territorio.

El top más económico de Evooleum.

Degustus Ecológico, Cooperativa la Granadella (Lleida). Variedad arbequina: 6’70 € La Laguna Selecta, Sucesores de Hermanos López (Córdoba). Variedades hojiblanca y picuda: 7’30 Maeva & Toro, Aceites Maeva (Granada). Variedades picual y hojiblanca: 7’94 € Almaoliva Bio, Almazaras de la Subbética, (Córdoba). Variedades picuda, picual y hojiblanca: 8 € Canoliva Premium, Aceites Canoliva (Córdoba). Variedad hojiblanca: 8’95 € Hacienda Fuencubierta, Aceites Fuencubierta (Córdoba). Variedades picual y arbequina: 9 € García de la Cruz Master Miller, Aceites García de la Cruz (Toledo). Variedades picual, hojiblanca y arbequina: 10’50 € Oleo Pepillo Picual Reserva de Familia, Oleo Pepillo (Ciudad Real). Variedad picual: 10 € Fuente Ribera, Manuel Molina Muñoz e Hijos (Córdoba). Variedad picuda: 10’53 € Monteoliva Oro Ecológico, Cooperativa Olivarera Virgen de la Sierra de Cabra (Córdoba). Variedades picual, carrasqueña, pajarera, hojiblanca y picuda: 11 €

Cómo aprovechar un AOVE así en casa

La gracia de un virgen extra de calidad no es solo presumir de botella, sino usarlo bien. Con un perfil tipo arbequina (como el de Degustus), la idea es potenciar lo fresco y lo limpio:

En tostadas, con algo de tomate, sal, y un hilo final que marque aroma; en ensaladas: funciona de maravilla con hojas tiernas, cítricos, frutos secos y quesos suaves; en pescados blancos, con un toque al final, fuera del fuego, para que el aceite “huela” o en platos healthy, como un poke bowl.

En su décimo aniversario, EVOOLEUM 2026 refuerza su narrativa culinaria: el prólogo lo firma Jordi Cruz (ABaC, 3 estrellas Michelin y jurado de MasterChef), e incluye un recetario “Menú Mediterráneo” con propuestas saludables de Rodrigo de la Calle (El Invernadero, estrella Michelin y estrella Verde Michelin), además de contenidos sobre oleoturismo y cultura gastronómica del AOVE. La guía se publica en castellano/inglés, tiene edición anual y también cuenta con app gratuita.