El pop up de Noma en Los Ángeles abre sus reservas con un menú de casi 1.300 euros, el más caro hasta ahora

El Pacífico, las montañas y el desierto de California son desde hace unas semanas el lienzo sobre el que René Redzepi, al frente de Noma, uno de los mejores restaurantes del mundo, trabaja para construir la propuesta de su próximo pop-up.

El chef danés ha mudado su restaurante de Copenhague hasta el barrio Silver Lake, en Los Ángeles, donde desde el 11 de marzo hasta el 26 de junio, estará sirviendo un menú por 1.500 euros, el precio más elevado hasta la fecha.

Desde este viernes 23 de enero las reservas se han abierto para aquellos que están suscritos a su newsletter, el próximo lunes 26 se abrirán para el resto de usuarios.

El cactus es uno de los ingredientes presentes en el menú.

De Copenhague a Los Ángeles

La cuenta atrás ha comenzado para Redzepi, que lleva tiempo instalado en la urbe al sur de Calfornia para conocer de primera mano todo su entorno, ese que llevará a las mesas de su pop up con capacidad para 42 comensales por servicio.

A la vez que que Noma vive su sueño americano, en Copenhague no se quedan de brazos cruzados. Del 5 al 30 de marzo su espacio servirá para albergar temporalmente el bistró que forma parte del grupo, Barr.



"Servimos un menú de cinco platos con maridaje de bebidas a cargo del equipo de Barr: una nueva visión de la cocina del norte de Europa impulsada por las estaciones y con el mismo ADN que ha dado forma a nuestro trabajo en noma. Un festín rústico servido en largas mesas, cocinado para compartir", explican.

Pacífico, montañas y desierto californiano como despensa

Pasado, presente y futuro de Noma

Mientras se sigue decidiendo el futuro de Noma, que abrió sus puertas en 2003 y su transición como proyecto, Redzepi suma una nueva aventura a su pasaporte y con esta ya van siete. Antes de haber puesto pie en Los Ángeles, su cocina ya ha conquistado destinos como Londres, donde en 2012 hizo una residencia de 10 días en el Claridge's Hotel de Mayfair.

Más tarde, en 2015 dio el salto a Tokio, el que sería el primer primer gran traslado prolongado de Noma fuera de Europa, donde ofreció un pop-up que se extendió dos meses. Un año más tarde se estableció en Sidney durante 10 semanas y las reservas se agotaron en segundos.

Noma y el universo de ingredientes que cocinará en Los Ángeles. Audrey Ma

En 2017 se trasladó hasta la costa caribeña de México, en Tulum. Tras la pandemia, en 2022 hizo un pop up de un mes en Nueva York y en 2023 realizó un residencia de ida y vuelta en Kioto a donde volvió en 2024. ​

Paradas que han ido construyendo el bagage del restuarente que ha reforzado su naturaleza como proyecto de innovación itinerante. Al camino se han ido sumando productos que nacen de su investigación y laboratorio como su café por suscripción, Noma Kaffe, o los diferentes garums, vinagres y demás fermentados que lanza cada cierto tiempo.