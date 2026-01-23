La nueva misión del chef José Andrés: intentar frenar el cierre de la mítica librería Tipos Infames de Madrid

Madrid dice adiós a una de sus mayores librerías de referencia. "Lamentablemente, la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha podido y tenemos que cerrar", anunciaba Tipos Infames en un vídeo publicado en sus redes sociales este miércoles.

Tras más de 15 años de actividad en el barrio de Malasaña, el espacio cultural se ve obligado a bajar la persiana, víctimas de "un modelo de ciudad" que "expulsa" a pequeños negocios como el suyo, un proyecto dedicado a la literatura independiente y los vinos de autor.

Cientos de personas han reaccionado a la noticia comentando en la publicación, entre ellos el chef José Andrés, que ha ofrecido su ayuda para frenar el cierre del local. "¿Qué necesitáis? ¿Para cubrir y aguantar?", ha escrito el asturiano en un mensaje que ya reúne más de 550 likes.

Como mucha gente sabe, no es la primera vez que el cocinero interviene para echar una mano en causas sociales.

Su organización, World Central Kitchen (WCK), ha estado presente en múltiples crisis, como las guerras de Ucrania y Gaza, desastres naturales como el huracán Harvey, la DANA de Valencia o el terremoto de Haití, y emergencias sanitarias como la pandemia de COVID-19.

Una labor benéfica que fue duramente cuestionada hace unos meses, después de que el chef fuese fotografiado estrechando la mano al presidente de Israel, Isaac Herzog, durante una visita relacionada con la situación en Gaza.

Sentimos tener que comunicaros que después de más de 15 años Tipos Infames cierra. Lamentablemente la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha podido y tenemos que cerrar.

Os queremos agradecemos todos estos años de fidelidad.

Salud, literatura e Infamia! pic.twitter.com/NySFemVScw — Tipos Infames (@tiposinfames) January 21, 2026

No obstante, Andrés ha defendido la reunión y la imagen como una decisión difícil pero necesaria para intentar hacer justicia, y hace unas semanas aseguraba en una entrevista a Gastro SER que "lo volvería a hacer" si eso sirviera para lograr algún cambio.

Una dolorosa cuenta atrás

Si José Andrés u otra persona u organización no puede impedirlo, la librería Tipos Infames desaparecerá a mediados de febrero y la céntrica Calle de San Joaquín perderá a uno de sus vecinos más queridos: "Hasta entonces os seguimos esperando para recomendaros lecturas".

"Queremos agradeceros todos estos años de fidelidad a los lectores, escritores y editoriales que habéis pasado por aquí", se despedían Alfonso Tordesillas y Gonzalo Queipo, dos de los tres amigos junto a Curro Llorca que pusieron en marcha el proyecto.

"Nos vamos tristes, obviamente, pero muy satisfechos con el trabajo realizado en estos 15 años, a veces con un coste personal elevado. ¡Nos vemos en la librería y por las librerías!", concluyen.