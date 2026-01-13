Daniel, dueño de una panadería en un garaje: "Invertí 30.000 € y ahora gano unos 3.000 al mes y trabajo 30 horas a la semana"

Cada vez son más personas las que deciden apostar por la panadería artesanal como oficio.

Es el caso de Daniel, que dejó atrás una carrera internacional como ingeniero civil para convertir su afición por el pan de masa madre en un trabajo estable y acorde con la vida tranquila que buscaba.

Hoy dirige Up! Obrador, una micropanadería en un garaje de Cartagena que factura en torno a 2.000 y 3.000 euros al mes trabajando unas 30 horas semanales, sin empleados ni préstamos.

De la ingeniería al pan

Tras estudiar Ingeniería Civil, Daniel encadenó trabajos en Australia, Arabia Saudí y Londres, pero la vida de ingeniero fuera de España no le llenaba ni le ofrecía la calidad vital que buscaba.

Paralelamente, llevaba unos 10 años haciendo pan como hobby, incluso cuando vivía en Arabia Saudí, aunque sin la constancia ni el equipo que hoy tiene en su obrador.

Cuando volvió a España decidió transformar ese hobby en un proyecto profesional y acudió a la asesoría de Spiga Divulga para validar la idea, entender cómo es el día a día en un obrador y, sobre todo, comprobar que los números tenían sentido.

Esa experiencia le permitió ajustar el modelo, comprar un primer horno pequeño para casa y, finalmente, lanzarse a abrir su micropanadería en Cartagena.

Un obrador en un garaje

Esa micropanadería se llama Up! Obrador y está ubicada en un garaje acondicionado en el barrio de la Concepción, en Cartagena (Murcia).

El espacio tiene unos 12 m², está revestido con acero inoxidable, cuenta con mobiliario a medida con ruedas y una puerta de garaje pensada para facilitar la descarga de harina y el trabajo diario.

​El obrador elabora pan de masa madre con harinas ecológicas molidas a la piedra, agua, sal y fermentaciones largas, sin aditivos ni levaduras industriales.

Daniel trabaja solo y no tiene tienda física abierta al público: todo funciona por venta anticipada y recogida en puntos establecidos, o en el propio obrador.

​Panes, clientes y pedidos

La oferta se basa exclusivamente en pan en formato de 1 kilo: tres tipos fijos (rústico, integral 100% e integral con semillas) y tres tipos especiales que van rotando semanalmente a partir de los 'panes del mes' que ha ido creando.

No trabaja panes sin gluten ni con trigo sarraceno; centra su carta en harinas ecológicas de trigo y otros cereales molidos a la piedra, que le dan buen rendimiento y un producto muy estable.

Además, organiza sus pedidos a través de una lista de difusión de WhatsApp Business que reúne unas 230 personas interesadas, de las cuales compran activamente cada semana unas 70 o 75.

Con una media de unas dos piezas por pedido (muchos compran 1, otros 3 o 4), la producción semanal se sitúa en torno a las 120 y 130 piezas.

Estas piezas, encargadas online, se pueden recoger en varios puntos de Cartagena y alrededores, como Mundo Novo Café de Especialidad, Herboristería EcoBío o en el propio Up! Obrador, en el número 7 de la Calle General Barceló, entre otros sitios. ​

Un negocio más que rentable

El rango de precios por hogaza va de 5 a 7 euros según el tipo de pan, quedando una media aproximada de 6 euros por pieza.

Con unas 120-130 piezas a la semana, la facturación semanal se sitúa en torno a 700-800 euros, lo que se traduce en unos 2.800 o 3.000 euros mensuales de media. ​

El pan de calabaza con curry de Up! Obrador. Up! Obrador

Daniel no tiene alquiler (el local es de la familia), no tiene empleados y compró la maquinaria con ahorros, así que sus principales gastos son materia prima, luz, autónomos e impuestos.

Gracias a esa estructura ligera, desde la primera o segunda semana la facturación ya cubría costes y el negocio no ha estado en negativo.

Sólo 30 horas semanales

La producción se concentra en muy pocas jornadas para preservar una filosofía de vida slow.

El lunes dedica alrededor de una hora y media a refrescar la masa madre, y el grueso del trabajo se realiza martes y miércoles, con unas 11-12 horas cada día, lo que suma unas 24 horas de producción en obrador.

A esas horas se añaden unas 5 horas semanales de gestión: compras, administración, presentación de impuestos y organización de pedidos, tareas que decidió asumir él mismo tras prescindir del asesor.

En total, su semana laboral ronda las 30 horas, dejando jueves, viernes, sábado y domingo libres, salvo incidencias puntuales.

Para poner en marcha Up! Obrador, Daniel tuvo que adecuar un garaje que estaba prácticamente en bruto: reformar el baño y abrirlo al patio, alicatar frentes, instalar la puerta de garaje y equipar el espacio con mobiliario de acero inoxidable a medida y maquinaria profesional.

La inversión total, sumando obra civil y equipo (incluidos hornos, neveras y mobiliario), rondó los 30.000 euros, financiados íntegramente con ahorros y sin recurrir a préstamos. Unos gastos bien invertidos que ya están dando sus frutos.