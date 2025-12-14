Cómo comer en Navidad con solo 4 latas: un menú completo con platos como rabo de toro y espárragos listo en 15 minutos

En Navidad, la mesa siempre tiene algo de ritual. Las familias se reúnen, las conversaciones se enredan entre brindis y sobremesas, y la cocina se convierte en el epicentro de las fiestas.

Pero lo que se entiende como un momento emocionante y de alegría, a veces se puede convertir en uno estresante. Por eso la tendencia que gana adeptos pasa por sorprender sin complicarse y para eso las conservas son el mejor aliado.

Este año, Mi Conserva, una empresa navarra con más de tres décadas de tradición, ha decidido darle un giro gourmet a las conservas de toda la vida para que se conviertan en las reinas del menú de Navidad.

La firma ha unido fuerzas junto al chef Johan Frederik y a la nutricionista Sandra Vaquera para demostrar que un menú festivo, elegante y digno de restaurante puede salir directamente de la despensa.

Ingredientes naturales, recetas tradicionales y un toque contemporáneo dan forma a una selección navideña que reivindica que las conservas, cuando son de calidad, pueden convertirse en auténticas protagonistas de la mesa.

Productos y recetas como el estofado de rabo de toro, espárragos blancos extra, ensalada de caza, queso trufado en AOVE, escalivada y alcachofas que están a la altura para construir un menú completo al que no se le puede poner ni una pega, como el que el chef Frederik ha ideado.

“Los espárragos navarros son un producto excepcional que no necesita grandes artificios. La clave está en realzar su sabor sin ocultarlo”, explica el chef. Esa filosofía marca cada plato del menú, donde la simplicidad bien ejecutada puede ser tan elegante y sofisticada como el caviar.

Entrantes

1. Espárragos blancos extra con vinagreta cítrica y queso trufado

Los espárragos, una joya de la Ribera Navarra, se presentan fríos o templados, aderezados con una vinagreta de limón, naranja y aceite de oliva. Las láminas de queso trufado en AOVE aportan el toque festivo.

Maridaje recomendado: cava brut nature o blanco fermentado en barrica.

2. Ensalada templada de caza con escalivada artesanal

La tradicional ensalada de caza, sin aditivos y con un sabor profundo, se transforma al combinarse con la escalivada. Basta un chorrito de aceite de oliva y unas virutas de jamón crujiente para obtener un entrante de invierno con carácter. Para acompañar, un tinto de garnacha, le puede ir fenomenal.

Plato principal

El protagonista del menú es un estofado de rabo de toro cocinado a fuego lento, una de esas recetas que suelen exigir horas en la cocina y que Mi Conserva condensa para disfrutar en cuestión de minutos.

La caja de Navidad de Mi Conserva, lista para regalar, abrir y comer.

El chef propone acompañarlo con un parmentier de alcachofas, elaborado triturando alcachofas en conserva con mantequilla y un chorrito de caldo vegetal. En la copa va muy bien un tinto reserva del Priorato.

Postre

Para terminar, nada más navideño que una bandeja de turrones, polvorones y mazapanes, un cierre clásico que mantiene la tradición y completa un menú que apuesta por la simplicidad sin renunciar a la calidad.

Fundada en 1992, en una de las zonas agrícolas más fértiles de Navarra, Mi Conserva defiende una manera de cocinar que respeta el producto y el territorio. Sus conservas —100% naturales y sin aditivos artificiales— son fruto de un proceso artesanal que apuesta por la salud, tradición, innovación y sostenibilidad.

El menú navideño de Mi Conserva confirma algo que los mejores chefs saben desde hace años: un producto excelente, aunque esté en lata, tiene el poder de elevar cualquier plato. Y estas fiestas, con un toque de creatividad y una buena selección de conservas, cocinar deja de ser un quebradero de cabeza para convertirse en un placer.