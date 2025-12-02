Ni Madrid ni Cataluña: esta es la comunidad con el menú del día más caro de España, a 16 euros por persona

La carta de un restaurante de Madrid en una pizarra. iStock

El menú del día en España ya alcanza los 16 euros en alguna comunidad autónoma. Así lo reflejan los datos extraídos de la encuesta anual elaborada por Hostelería de España y Edenred.

Baleares es el lugar donde sale más caro comer este menú, seguido por el País Vasco y Cataluña, con menús por 15,8 euros y 15,4 euros respectivamente. No obstante, pese a liderar los precios, Baleares no ha registrado ninguna subida respecto al año anterior.

En el conjunto del país, el precio medio del menú del día ha subido a 14,2 euros, un 1,5 % más que hace un año (cuando se situaba de media en 14 euros), en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción.

De acuerdo con la patronal hostelera, el incremento del coste del menú se debe a que productos clave para la restauración han registrado subidas de dos dígitos, como los huevos (17,9 % anual), la carne de vacuno (16,5 %) o el café (19,9 %).

A esto se suma el incremento en el último año del coste de la electricidad (+16,8 % en septiembre y +9,3 % en el acumulado), así como la subida de la cuota de los autónomos y de los alquileres.

El menú del día es un recurso económico, que supone para las personas trabajadoras un paréntesis en medio de unas jornadas laborales cada vez más exigentes, que ofrece una opción saludable y sostenible, con productos de temporada y platos de cuchara, y que genera hasta cuatro veces menos desperdicio que el consumo en el hogar.

El menú de tapas de un restaurante de Madrid. iStock

Sin embargo, el consumidor es muy sensible a las subidas de precio, lo que limita la capacidad de los hosteleros para ajustar sus precios, y afecta directamente a sus márgenes.

De hecho, según los Indicadores de Actividad del INE, aunque la evolución de la facturación de la restauración en la media hasta agosto muestra un crecimiento de un 3,4 %, en términos de rentabilidad se observa un descenso de un 0,6 %.

Esto está justificado por el aumento generalizado de los costes de producción. La tasa de variación anual del IPC en España se situó en el 3 % en septiembre y acumula un 1,7 % de subida en los nueve primeros meses de 2025.

El menú del día en cada comunidad autónoma

Por comunidades autónomas, Canarias (13 €), Asturias (13,2 €), y Andalucía y Murcia (13,4 € las dos) suponen los precios más económicos, mientras que Baleares (16 €), País Vasco (15,8 €) y Cataluña (15,4 €), tienen de media los precios más elevados.

Para José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, el menú del día "es una propuesta muy arraigada en nuestro país utilizada diariamente por cientos de miles de personas que acceden a una opción variada, saludable y equilibrada a un precio muy ajustado".

El precio medio del menú del día (en euros) por Comunidades Autónomas.

"El menú del día, ante la evolución de una sociedad que cada vez cocina menos, también supone un garante de nuestro acerbo culinario y gastronomía típica de cada zona", ha añadido.