El mapa de todas las estrellas Michelin 2026: consulta los restaurantes elegidos por la prestigiosa guía

Nueva lluvia de estrellas en España. Este martes 25 de noviembre se ha celebrado la gala de la Guía Michelin 2026, donde se ha premiado la labor de nuestros chefs y sus equipos.

Distinción Una estrella Dos estrellas Tres estrellas Todos Precio € €€ €€€ €€€€ Todos

Todas las novedades y los restaurantes con estrella de otras ediciones puedes consultarlos haciendo clic en el mapa elaborado por EL ESPAÑOL, en el que, además de la ubicación, puedes consultar detalles como el tipo de cocina o el precio medio aproximado.

El evento, que ha tenido lugar en la ciudad de Málaga, ha reconocido a cinco nuevos restaurantes con dos estrellas y ha incluido 25 nuevos establecimientos con una estrella.

Entre los nuevos dos estrellas Michelin se encuentran Aleia, Enigma y Mont Bar, todos en Barcelona, La Boscana, en la localidad leridiana de Bellvís, y Ramón Freixa Atelier en Madrid. Aunque no todo han sido buenas noticias, también ha habido espacios que han perdido su estrella, como contamos en este artículo.

Por su parte, Andalucía, la comunidad anfitriona, ha logrado nuevas estrellas Michelin en cinco de sus ocho provincias: Faralá (Granada), Mare (Cádiz), Ochando (Los Rosales, en Sevilla) y ReComiendo (Córdoba).

La ceremonia, que ha comenzado a las 19:00 horas, ha estado dirigida por el televisivo Jesús Vázquez. Ha sido la primera vez que Málaga ha acogido este prestigioso evento, aunque Andalucía ya fue sede de la gala en 2019, llevada a cabo en Sevilla.

La velada ha contado con la presencia de personalidades como el actor Antonio Banderas, propietario de ocho restaurantes, quien ha reconocido el gran esfuerzo que se esconde tras el negocio de la hostelería.

Al terminar, los asistentes han podido disfrutar de una cena coordinada por Benito Gómez, chef del restaurante Bardal (**) de Ronda, y por Mario Cachinero, chef de Skina (**) en Marbella, junto a Marcos Granda como director del proyecto.

Tal y como ha asegurado Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga, un evento de esta magnitud sirve para impulsar el turismo gastronómico y dar visibilidad internacional a la gastronomía de la comunidad autónoma más poblada de España.