Estos son los 11 restaurantes que pierden estrellas en la Guía Michelin 2026

No falla, como ocurre cada edición al final de la esperada Gala Michelin, toca hacer balance: la guía roja, donde las da, las quita. A pesar de la euforia vivida en el Espacio Sohrlin Andalucía por los premiados no todo han sido alegrías entre los invitados: este año 11 establecimientos han dicho adiós a su estrella.

Una celebración luminosa que, como cada año, lleva consigo una sombra inevitable: la lista de quienes pierden sus astros. Como siempre, las razones son diversas: cierres definitivos, cambios de gestión o simplemente la conclusión de que la propuesta ya no mantiene el nivel exigido por los inspectores de la guía roja.

Cinco ellas se producen por traslado del restaurante, como es el caso de Ramón Freixa que dejó el hotel Único de Madrid para abrir un proyecto propio con el que ha recuperado las dos estrellas de golpe.

Otras cuatro estrellas suprimidas han sido por cierre, como es motivo evidente. Algunos ya se conocían con antelación a la celebración de la gala, como es el caso de Teatro y Oria en Barcelona y Etxeko en Ibiza, estos dos últimos en manos de Martín Berasategui.

También cierra el restaurante Tohqa del chef Eduardo Pérez, que puso fin a su proyecto en El Puerto de Santa María tras cinco años. El gaditano lo anunció en verano y la noticia cayó como un jarro de agua fría entre los compañeros del sector.

Otros se han confirmado al final de la ceremonia. Más allá de los cierres, las estrellas que realmente agitan al sector son aquellas que Michelin retira por valoración. Este año, 11 restaurantes han visto cómo el brillo que los distinguía se desvanecía tras una nueva visita de los inspectores.

La lista de estrellas eliminadas de la Guía Michelin 2026

La edición 2026 deja un sabor agridulce: mientras que el mapa gastronómico español celebra la llegada de 30 nuevas estrellas —25 restaurantes con una estrella y cinco con dos estrellas Michelin—, los establecimientos que pierden su distinción encarnan la exigencia y la volatilidad del firmamento Michelin.

Ramón Freixa Madrid (Madrid) - Traslado

Tohqa (El Puerto de Santa María, Cádiz)

La Finca (Loja, Granada)

Cancook (Zaragoza)

Ancestral (Illescas) - Traslado

Baluarte (Soria)

Aürt (Barcelona) - Traslado

Oria (Barcelona)

Etxeko Ibiza (Ibiza) - Traslado

Es Tragón (Ibiza)

Haydée by Víctor Suárez (Tenerife) - Traslado

En definitiva, la Guía Michelin recuerda un año más que su reconocimiento es tan codiciado como efímero. Y que en la alta cocina, cada servicio es un examen. Cada plato, una declaración de intenciones. Cada visita del inspector, una nueva oportunidad… o un adiós.