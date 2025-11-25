Publicada
Actualizada

Málaga ha dejado un buen número de restaurantes con nuevas estrellas Michelin. La gala de la guía de 2026 ha repartido un total de 30 astros en esta edición llevada a cabo en el espacio Sohrlin Andalucía de la ciudad, en un evento que ha reunido a chefs, periodistas, inspectores gastronómicos y celebridades apasionadas por la cocina.

  • 1 de 25

    Ramón Freixa Atelier (Madrid), 2 estrellas.

  • 2 de 25

    Enigma (Barcelona), 2 estrellas.

  • 3 de 25

    Mont Bar (Barcelona), 2 estrellas.

  • 4 de 25

    Aleia (Barcelona), 2 estrellas.

  • 5 de 25

    La Boscana (Barcelona), 2 estrellas.

  • 6 de 25

    EMi (Madrid), 1 estrella.

  • 7 de 25

    Regueiro (Tox, Asturias), 1 estrella.

  • 8 de 25

    Ancestral (Pozuelo de Alarcón, Madrid), 1 estrella.

  • 9 de 25

    Mare (Cádiz), 1 estrella.

  • 10 de 25

    Èter (Madrid), 1 estrella.

  • 11 de 25

    Palodú (Málaga), 1 estrella.

  • 12 de 25

    El Taller de Seve Díaz (Puerto de la Cruz), 1 estrella.

  • 13 de 25

    Faralá (Granada), 1 estrella.

  • 14 de 25

    Haydée, (Adeje, Tenerife), 1 estrella.

  • 15 de 25

    Ochando (Los Rosales), 1 estrella.

  • 16 de 25

    Palodú (Málaga), 1 estrella.

  • 17 de 25

    ReComiendo (Córdoba), 1 estrella.

  • 18 de 25

    Barahonda (Yecla), 1 estrella.

  • 19 de 25

    Kamikaze (Barcelona), 1 estrella.

  • 20 de 25

    Llavor (Oropesa del Mar, Castellón), 1 estrella.

  • 21 de 25

    Rubén Miralles (Vinaròs), 1 estrella.

  • 22 de 25

    Simposio (San Antonio Benagéber, Valencia), 1 estrella.

  • 23 de 25

    Bakea (Mungia), 1 estrella.

  • 24 de 25

    Casa Rubén (Tella), 1 estrella.

  • 25 de 25

    Islares (Bilbao), 1 estrella.