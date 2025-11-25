ha dejado un buen número de restaurantes con nuevas Málaga estrellas Michelin. La gala de la guía de 2026 ha repartido un total de 30 astros en esta edición llevada a cabo en el espacio Sohrlin Andalucía de la ciudad, en un evento que ha reunido a chefs, periodistas, inspectores gastronómicos y celebridades apasionadas por la cocina.
Ramón Freixa Atelier (Madrid), 2 estrellas.
Enigma (Barcelona), 2 estrellas.
Mont Bar (Barcelona), 2 estrellas.
Aleia (Barcelona), 2 estrellas.
La Boscana (Barcelona), 2 estrellas.
EMi (Madrid), 1 estrella.
Regueiro (Tox, Asturias), 1 estrella.
Ancestral (Pozuelo de Alarcón, Madrid), 1 estrella.
Mare (Cádiz), 1 estrella.
Èter (Madrid), 1 estrella.
Palodú (Málaga), 1 estrella.
El Taller de Seve Díaz (Puerto de la Cruz), 1 estrella.
Faralá (Granada), 1 estrella.
Haydée, (Adeje, Tenerife), 1 estrella.
Ochando (Los Rosales), 1 estrella.
ReComiendo (Córdoba), 1 estrella.
Barahonda (Yecla), 1 estrella.
Kamikaze (Barcelona), 1 estrella.
Llavor (Oropesa del Mar, Castellón), 1 estrella.
Rubén Miralles (Vinaròs), 1 estrella.
Simposio (San Antonio Benagéber, Valencia), 1 estrella.
Bakea (Mungia), 1 estrella.
Casa Rubén (Tella), 1 estrella.
Islares (Bilbao), 1 estrella.