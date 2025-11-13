Paco Roncero (56), chef español, sobre su pérdida de peso: "Llegué a 120 kilos y logré adelgazar 40 sin hacer dieta"

En muchas ocasiones los problemas de sobrepeso u obesidad vienen provocados por la combinación de diferentes factores, habitualmente relacionados con unos malos hábitos alimenticios y el sedentarismo, pero en otras ocasiones está relacionado con las emociones o posibles enfermedades.

Uno de estos casos es el de Paco Roncero, chef de 56 años, que en su paso por el podcast La Obsesion Ciclista de Fred hizo una confesión: "Logré adelgazar 40 kilos sin hacer dieta", tras explicar que hace casi 20 años llegó a pesar 120 kilos.

El cocinero español, con dos estrellas Michelin, explicó cómo llegó a esa situación, destacando que, por aquel entonces "era un tío feliz. Me miraba al espejo y decía: 'Si yo no estoy gordo, lo que tengo son los abdominales caídos'. Por lo demás, me sentía fenomenal".

"Hacía lo que me gustaba, que era trabajar. Me dedicaba 24 horas al día a currar. Siempre pensando en platos nuevos, en lo que tenía que hacer en entrevistas…", continuaba Paco Roncero, que reconoce que finalmente su trabajo se convirtió en una obsesión.

El propio chef se dio cuenta de que, poco a poco, había perdido a sus amigos y prácticamente la relación con su familia, llegando al punto de que "apenas veía a mis hijos", lo que le hizo llegar a un día en el que se dio cuenta de que "no podía seguir así porque me había echado a perder".

Por este motivo, decidió que era el momento de poner fin a esa situación que le estaba afectando tanto a la salud como a su vida personal y familiar y empezó a dedicarse al menos una hora al día a sí mismo, y ahí dio comienzo su gran cambio.

Paco Roncero adelgazó 40 kilos sin dieta

En la charla, Paco Roncero confesó que por aquel entonces estaba en El Bulli y Ferran Adrià les informó de que, por la mañana no tenían que ir, solo por la tarde. En esta situación, el chef madrileño se encontró con una situación que no esperaba.

"Yo, que soy hiperactivo y me despierto temprano, pensaba: '¿Y qué hago desde las seis de la mañana?'. Ese año vino conmigo un cocinero y le dije: 'Mañana salimos a correr, si te apetece'. Fuimos y estuve ocho minutos. ¡Ocho minutos! Lo recuerdo perfectamente porque sentí una libertad brutal, sentí que solo pensaba en mí", confesó Paco Roncero.

Fue a partir de ese momento cuando el deporte pasó a ser muy importante en su vida. Lo llevó a salir a correr de nuevo: "Hice 12 minutos, con las agujetas, con el dolor... pero lo hice. A los 20 días ya me estaba haciendo una carrera de 10 kilómetros".

Por si esto fuera poco, siguió tomándoselo en serio hasta tal punto que, ese mismo año, decidió ir a realizar el maratón de Nueva York: "Cuando llegué ahí ya estaba en 98 kilos, había bajado más de 20 kilos", comenta al respecto. Además, en una entrevista a Diario del Triatlón en 2022, llegó a confirmar que pesaba "40 kilos menos".

Paco Roncero prefiere evitar las dietas

Paco Roncero destaca que la bajada de peso la consiguió gracias al ejercicio físico, de manera que prefirió desmarcarse de seguir dietas: "Nunca hice dieta. Soy antidieta total. Lo que veía es que hacía deporte, me sentía bien y, además, iba adelgazando. Me miraba al espejo y decía: 'Los abdominales ya no están tan caídos'. Entonces empecé a cuidar un poco la alimentación".

En cualquier caso, el cocinero destaca que siempre ha comido con "coherencia", y es que, aunque considera que las dietas "están bien", solo lo son cuando te las marca alguien y se tiene la disciplina necesaria para mantenerlas durante mucho tiempo, puesto que sino "no sirven para nada".

En su caso, el experto culinario aseguraba que "comía absolutamente de todo, pero con cuidado", optando por restringir algunos alimentos en función de si había entrenado más o menos.

No obstante, el chef confiesa que por aquel entonces "no tenía ni idea de nutrición", lo que lo llevaba a saltarse cenas o solo tomar proteína, pero "luego, cuando vas aprendiendo, cambias". Además, en una entrevista el propio Paco Roncero dejó claro que, para él, "no existen los alimentos prohibidos".

"Aunque al despertarme suelo tomar café con leche y tostada con aceite y tomate, nadie me va a impedir disfrutar de un buen croissant de mantequilla si estoy en París", apunta Paco Roncero, que tiene claro que no renuncia a los caprichos en su dieta.

De esta manera, Paco Roncero tiene claro que es importante seguir una alimentación saludable, pero en su caso lo más importante para bajar de peso estuvo en la práctica de ejercicio físico, eso sí, siendo consciente de la importancia de una buena dieta.

Aunque no siguió una dieta como tal, comiendo bien, pero sin renunciar a los caprichos en aquellas ocasiones en las que le apetecía, ha conseguido adelgazar 40 kilos.

Por último, recordar, que los mejores ejercicios para adelgazar son una combinación de ejercicio cardiovascular (aeróbico) y entrenamiento de fuerza. Entre los primeros se encuentran correr, nadar, andar en bicicleta o saltar a la cuerda, que queman calorías de forma inmediata.

Por su parte, los ejercicios de fuerza, como las sentadillas o las pesas, ayudan a aumentar la masa muscular, lo que acelera el metabolismo y contribuye a quemar más calorías en reposo.