El nuevo pan morado artesanal que arrasa en este obrador de Madrid: con el ingrediente de moda y masa madre natural

Cada vez se come menos pan. En España, el consumo de este alimento ha sufrido una drástica transformación en las últimas décadas, pasando de ser un alimento básico y omnipresente en las mesas a protagonizar una tendencia sostenida de descenso.

Según los últimos datos, se ha reducido cerca de un 80% desde los años 60, cuando cada español consumía más de 130 kilos al año, hasta los actuales 27-28 kilos por persona.

Esta caída responde a diversos cambios sociales, económicos y de hábitos alimentarios, reflejando la evolución de los modelos de consumo y las nuevas preferencias de los españoles.

Comemos menos pan en, por ejemplo, el desayuno, y consumimos muchos más los famosos bowls saludables, formados por frutos como el açaí.

Conscientes de este cambio, en Levaduramadre han lanzado recientemente una nueva hogaza elaborada con esta baya de color morado para intentar devolver al pan la fama y el prestigio que tuvo en el pasado, manteniendo la técnica artesanal de siempre e incorporando el valor funcional de ingredientes contemporáneos.

"Con esta nueva hogaza seguimos avanzando hacia un surtido que refleje lo que somos: una marca artesanal, innovadora y alineada con las nuevas tendencias en alimentación. El açaí nos permite sumar nutrientes y beneficios sin renunciar a la calidad y autenticidad de nuestros panes", cuentan desde el obrador.

La nueva hogaza morada de Levaduramadre. Foto cedida

Elaborada con masa madre natural e ingredientes seleccionados, la nueva hogaza destaca por su textura tierna y su color característico, resultado del propio fruto. Su versatilidad la convierte en una opción ideal para acompañar desayunos completos, recetas con frutas y yogur, o preparaciones ligeras y saludables.

Con esta novedad, Levaduramadre amplía su reconocida familia de hogazas, en la que conviven clásicos como la Campagnard, la hogaza multiharinas, la hogaza de vino, pasas y nueces, o la de centeno, trigo y nueces, todas elaboradas con masa madre y un proceso artesanal cuidado al detalle.

Beneficios del açaí