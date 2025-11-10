David Broncano, presentador: "Todas las mañanas me hago una tortilla de claras de huevo, tengo rutinas de deportista"
El humorista ha hablado de sus hábitos gastronómicos en el nuevo videopodcast del cómico salmantino Héctor de Miguel.
David Broncano (Santiago de Compostela, 1984) es uno de los presentadores y humoristas más influyentes de España, famoso por sus programas La Resistencia y La Revuelta.
Pocas personas se resisten a su carácter desenfadado y a su humor irónico y absurdo, cualidades que le han servido para llegar a entrevistar a personalidades de todo tipo, incluidas celebrities reconocidas internacionalmente como Nicolas Cage, Will Smith o Margot Robbie.
Pero si hay algo que sí desafía a Broncano es la cocina, como él mismo ha reconocido en Héctor de comer, el nuevo videopodcast en RTVE Play del cómico Héctor de Miguel, más conocido como Quequé.
"Este verano intenté cocinar y me cagué encima", (literalmente), comienza diciendo el líder de La Revuelta al inicio del vídeo sobre la conversación con Héctor, sin pudor alguno.
Cuando este le pregunta cuánto hace que no cocina algo, David responde que depende de qué se entienda por cocinar.
"Todas las mañanas me hago una tortilla de dos claras de huevo", señala. "Tengo unas rutinas prácticamente de deportista". No obstante, más allá de este desayuno tan fitness, Broncano admite que no suele pasar mucho tiempo entre fogones.
Ahora bien, no siempre tiene mucho tiempo para desayunar, por lo que cuando no puede hacerse una tortilla opta por seguir una receta sencilla con gofio, un producto que él considera "un superalimento".
"Los días que no me da tiempo a desayunar, cojo una batidora y echo gofio, frutos rojos, plátano, avena y leche, lo junto todo y eso hace un batido", ha descrito.
Potaje de garbanzos con la firma de David Broncano
Broncano también ha rememorado una época en la que sí cocinaba un poco más: cuando su abuela (con quien comía y cenaba a menudo en Madrid) falleció y tuvo que aprender a arreglárselas viendo vídeos de recetas en inglés.
"No sabía hacer ningún plato español, pero sí chicken tikka masala", admite entre risas, aunque también domina los huevos rellenos gracias a las indicaciones de su madre.
"Cuando los que sabéis cocinar decís que algo es muy fácil de hacer, a mí nunca me resulta nada fácil, me lío, me agobio", reprocha el humorista a su amigo Héctor.
El objetivo de Héctor de Comer es que cada semana el cómico salmantino cocine una receta de la gastronomía española junto a un invitado que le hará de pinche. En esta ocasión, Héctor y David han preparado un potaje de garbanzos con calamares.
Para agradecer la invitación al primer episodio de Héctor de Comer, Broncano ha llevado algunos regalos para Quequé metidos en una tote bag de Pimpinella: una bolsa de pistachos medio llena, unas semillas de chía, una patata, beef jerky (carne deshidratada en tiras, marinada y secada), una lata de conservas y aceite de oliva de su pueblo de Jaén.