Los cinco aceites de España que se han colado entre los 10 mejores del mundo: cuatro son andaluces

España vuelve a reafirmar su liderazgo mundial en el universo del aceite de oliva virgen extra (AOVE). La décima edición de la Guía EVOOLEUM 2026, considerada la biblia internacional del aceite, ha revelado los 100 mejores AOVEs del mundo, y entre ellos destacan con fuerza cinco joyas españolas que se han situado entre los diez primeros puestos del prestigioso ranking.

El jurado internacional de los EVOOLEUM Awards, compuesto por catadores y expertos oleícolas de renombre, ha evaluado a ciegas aceites de 11 países para determinar cuáles reúnen las máximas cualidades organolépticas y técnicas.

El resultado vuelve a coronar a España como el país con mayor presencia en la lista, que cuenta con 67 aceites en total, 44 de ellos andaluces, demostrando que la excelencia oleícola es parte de nuestra identidad.

El Top 10 de Guía EVOOLEUM 2026.

Valdenvero Hojiblanco (Ciudad Real, Castilla-La Mancha)

En el número 3, el más alto en el ranking nacional y tercero del mundo, con 96 puntos, es un monovarietal de hojiblanca, producido por la cooperativa Colival.

Es un aceite elegante, con un frutado verde intenso, notas de almendra y un equilibrio magistral entre amargor y picante. Su productora ha sido además reconocida con los premios a Mejor Mujer Productora y Mejor Maestra de Almazara, subrayando el papel femenino en la nueva oleicultura española.

Knolive Epicure (Córdoba, Andalucía)

Tres puestos más abajo se encuentra este coupage de las variedades hojiblanca y picuda que se ha convertido en sinónimo de sofisticación.

Destaca por su armonía aromática, con matices de hierba recién cortada, tomate y manzana verde. Elaborado por Knolive Oils, este aceite ha conquistado tanto a chefs con estrella Michelin como a consumidores que buscan autenticidad y frescura.

Señorío de Camarasa (Jaén, Andalucía)

En el octavo puesto, representante de la variedad picual, este AOVE jiennense personifica la intensidad del sur. Potente, frutado, con recuerdos de hoja de olivo y almendra verde, se caracteriza por su persistencia en boca y su personalidad arrolladora.

Un aceite que resume la esencia del olivar tradicional andaluz.

Parqueoliva Serie Oro (Córdoba, Andalucía)

En novena posición un clásico entre los grandes. Este blend de hojiblanca y picuda —elaborado por Almazaras de la Subbética— logra un equilibrio perfecto entre frescor y complejidad.

Sus notas frutadas, su textura sedosa y su versatilidad lo han convertido en un habitual del podio EVOOLEUM y en una referencia para los amantes del aceite premium.

Rincón de la Subbética (Córdoba, Andalucía)

Cierra el top 10 un aceite ecológico y legendario. Este hojiblanca ha sido premiado innumerables veces y se mantiene entre los mejores del planeta.

Con un perfil herbáceo, aromático y persistente, es la joya verde de Almazaras de la Subbética, una cooperativa que combina tradición, sostenibilidad y excelencia sensorial. Un auténtico icono del AOVE español.

El Top 10 de Evooleum

1º Monini Monocultivar Coratina Bio (97 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)

2º De Rustica Estate Collection Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Cabo Occidental (Sudáfrica)

3º Valdenvero Hojiblanco (96 puntos). Variedad: hojiblanca. Ciudad Real (España)

4º Gran Pregio Bio Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Bari (Italia)

5º Quattrociocchi Olivastro (96 puntos). Variedad: itrana. Lazio (Italia)

6º Knolive Epicure (96 puntos). Variedad: hojiblanca, picuda. Córdoba (España)

7º Di Molfetta Frantoiani (95 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)

8º Señorío De Camarasa (95 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)

9º Parqueoliva Serie Oro (95 puntos). Variedades: picuda, hojiblanca. Córdoba (España)

10º Rincón De La Subbética (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)

La Guía Evooleum 2026.

Publicada por Mercacei y Edimarket Editores, la Guía EVOOLEUM 2026 no solo recoge el TOP100 mundial, sino que también ofrece artículos sobre oleoturismo, innovación y salud, además de un recetario mediterráneo a cargo del chef Rodrigo de la Calle y un prólogo firmado por Jordi Cruz.

Con distribución en más de 2.000 restaurantes con estrella Michelin y presencia en los principales destinos gourmet, se ha consolidado como el manual de referencia para descubrir los mejores aceites del planeta.