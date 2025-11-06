El Mejor Hotel Gastronómico de España está en San Sebastián, su cocina es de tres estrellas y se puede dormir por 290€

Apenas diez minutos separan el centro de San Sebastián del monte Igueldo, una elevación que se asoma al mar Cantábrico y guarda, entre la piedra y la niebla, uno de los templos más emblemáticos de la alta cocina española.

Allí, sobre la ladera que mira al horizonte, se levanta el Hotel Akelarre, un proyecto que acaba de ser distinguido como Mejor Hotel Gastronómico de España 2025 en la primera edición de THELOBBY – Hotel & Gastro Talks, celebrada en el Gastronomic Forum Barcelona.

Impulsado por Food Design Company, el evento ha nacido con la ambición de convertirse en el gran foro donde convergen tres universos hasta ahora paralelos: la alta hotelería, la alta gastronomía y la coctelería premium.

Ohiana Subijana, Maîtresse de Maison del hotel Akelarre.

Durante una jornada intensa, expertos, chefs, directores de hotel, diseñadores y comunicadores se reunieron para reflexionar sobre el futuro de la hospitalidad.

Bajo la premisa de que “el lobby es el espacio donde se cruzan los caminos”, THELOBBY se propuso crear precisamente eso: un punto de encuentro, un espacio de conversación donde repensar el lujo, la sostenibilidad, la innovación y la experiencia del huésped en el siglo XXI.

El galardón reconoce la excelencia de una obra que fusiona arquitectura, territorio y gastronomía bajo la dirección del chef Pedro Subijana, pionero de la Nueva Cocina Vasca, y su hija Oihana Subijana, Maîtresse de Maison del hotel.

Medio siglo después de haber asumido las riendas del restaurante Akelarre, Subijana ve cómo su visión de la hospitalidad alcanza una madurez plena: una experiencia total donde el arte culinario, el descanso y el paisaje dialogan en un mismo lenguaje.

Pedro-Subijana y Oihana Subijana en Akelarre, San Sebastián.

Subijana, que en 1975 asumió el mando de Akelarre con apenas 27 años, ha cumplido este año medio siglo al frente de su creación. Y lo celebra con la serenidad de quien ha sabido convertir la cocina en un lenguaje universal y el territorio en una forma de arte.

Del restaurante al refugio

Cuando en 2017 se inauguró el hotel, la idea no era crear un alojamiento más, sino expandir el universo Akelarre. Tras décadas al frente de un restaurante con tres estrellas Michelin, Subijana buscaba ofrecer al comensal la posibilidad de prolongar la experiencia más allá del mantel

.

Así nació Akelarre Hotel Relais & Châteaux, hoy distinguido también con dos llaves Michelin, un reconocimiento reservado a los alojamientos cuya hospitalidad alcanza niveles excepcionales de confort, diseño y servicio.

La sala del Restaurante Akelarre, San Sebastián.

El establecimiento se integra de forma orgánica en el monte Igueldo, fundiéndose con el terreno mediante una arquitectura concebida por el estudio Mecanismo.

Los materiales —piedra, madera, metal— no solo construyen, también cuentan: son una declaración estética de respeto por el entorno, una manera de dialogar con la naturaleza sin dominarla. Desde las terrazas, el visitante observa el mismo horizonte que inspiró al chef durante medio siglo: la línea infinita del Cantábrico, siempre cambiante, siempre presente.

Espazio Oteiza: la otra cara del Akelarre

En el corazón del hotel, Espazio Oteiza representa la vertiente más libre del espíritu Akelarre. Su nombre rinde homenaje al escultor Jorge Oteiza, amigo personal de Subijana y cómplice creativo de muchos años.

Este restaurante, de ambiente más relajado, despliega una propuesta que celebra el producto local y la temporalidad, sin perder la elegancia y la técnica que definen la casa madre.

Aquí el visitante puede saborear desde un delicado foie bajo la lluvia hasta una lasaña de txangurro con berberechos o una lubina a la pimienta verde, plato icónico de la Nueva Cocina Vasca.

En la bodega, las etiquetas vascas conviven con referencias internacionales, y los cócteles de autor de Patxi Troitiño prolongan las sobremesas en terrazas abiertas al atardecer.

Hospitalidad y territorio

El Akelarre Hotel no es solo un alojamiento de lujo: es una reflexión sobre la hospitalidad contemporánea, sobre cómo un proyecto gastronómico puede transformarse en una experiencia sensorial completa.

Sus 22 habitaciones, todas abiertas al mar, y su área de wellness diseñada para la relajación profunda, materializan esa idea de descanso que no se mide en horas, sino en emociones.

Vista aerea de Akelarre.

Bajo la dirección de Oihana Subijana, la filosofía familiar se traduce en un trato cálido y discreto, alejado de artificios. “Nuestro objetivo no es sorprender, sino hacer sentir”, suele decir la directora, condensando en esa frase la esencia de un proyecto que combina la precisión de la alta cocina con la humanidad de una casa familiar.

Reconocimiento a una trayectoria ejemplar

El premio, entregado este martes 5 de noviembre, en Barcelona durante THELOBBY – Hotel & Gastro Talks llega como una confirmación de lo que muchos profesionales del sector ya sabían: que Akelarre no es solo un restaurante legendario, sino una manera de entender la vida.

En palabras del jurado, el hotel “representa la unión perfecta entre arquitectura, paisaje y gastronomía, una experiencia donde el lujo no reside en el exceso, sino en la coherencia y la autenticidad”.

Otros galardonados completaron un palmarés que habla del dinamismo y la diversidad de la hotelería española: The Madrid EDITION, reconocido como Mejor Lobby de Hotel, fue premiado por su forma de convertir ese espacio común en un auténtico epicentro experiencial donde el arte, el diseño y la gastronomía dialogan de manera orgánica.

Por su parte, Víctor Caride, del Royal Hideaway Corales Resort (Tenerife), fue distinguido como Mejor Director de F&B de España, por su liderazgo ejemplar y su capacidad para integrar sostenibilidad, producto local y excelencia operativa en uno de los hoteles más premiados del país.

Así mismo, Casa Bonay recibió el Premio Tributo Barcelona a la Hospitalidad Contemporánea, por haber inspirado una nueva generación de hoteles urbanos que combinan autenticidad, cultura local y una visión moderna del lujo.