Ferran Adriá: "Comer marisco de verdad hoy en día tiene que costar 500 euros por persona"

"¿Es la nueva cocina catalana un movimiento similar como el vivido con la nueva cocina vasca?" se ha preguntado Ferran Adriá al inicio de su ponencia este lunes en el Gastromic Fòrum de Barcelona.

Esta ha ido seguida de otras muchas cuestiones lanzadas al aire ante un auditorio que ha vuelto a estar hasta la bandera, expectante ante las reflexiones sobre las que pivotaba el chef de L'Hospitalet para poner sobre la mesa las bases de eso que llaman 'La Nueva Cocina Catalana'.

Tras los aproximadamente 60 minutos que duró su intervención, restando tiempo de la siguiente, no consiguió esclarecer qué implica y significa exactamente este concepto que dibuja un nuevo escenario dentro de la gastronomía, pero sí abrir el apetito de esas mentes que se cuestionan todo lo que forman parte de ella.