El menú de José Andrés que sólo se puede tomar en el cielo: pimientos y tortilla del chef en la propuesta de una aerolínea

A partir del 4 de noviembre, los pasajeros de Delta Airlines podrán saborear España sin necesidad de aterrizar. La compañía aérea ha anunciado una alianza con el reconocido chef asturiano José Andrés, con el propósito de llevar su sello culinario a los cielos en un menú que promete transformar la experiencia gastronómica a bordo.

“A muchas personas, incluyéndome a mí, les encanta viajar por la comida… ¡Ahora el viaje culinario puede empezar incluso antes de aterrizar!”, expresó un entusiasmado José Andrés al presentar la iniciativa. El cocinero, galardonado con múltiples premios y conocido tanto por su creatividad en la cocina como por su labor humanitaria a través de World Central Kitchen, une fuerzas con Delta para ofrecer una propuesta que celebra los sabores, la textura y la autenticidad de la cocina española.

El lanzamiento se iniciará en las clases Delta One y Delta First, con un despliegue progresivo hasta 2026. La compañía busca así reforzar su compromiso con la innovación gastronómica, ofreciendo una experiencia que va más allá del simple servicio de comidas a bordo.

España en bandeja

El menú diseñado por José Andrés y su equipo traduce la vibrante tradición culinaria española a un formato pensado para el aire: platos que conservan su identidad incluso en condiciones de altitud. Entre las propuestas destacan la tortilla española con pisto manchego para el desayuno y, para las comidas principales, las costillas de ternera estofadas en salsa barbacoa con mojo rojo y polenta, o los pimientos del piquillo rellenos de queso de cabra y setas, un guiño a las tapas tradicionales.

También se incluirá un pollo con salsa de jerez y frutos secos, acompañado de puré de apio nabo y patata, zanahorias asadas y cebollitas: un plato que equilibra sofisticación y calidez, fiel al estilo de Andrés. Cada receta ha sido cuidadosamente adaptada en colaboración con los expertos culinarios de Delta, ajustando raciones, métodos de calentamiento y presentación para mantener intacta la esencia del plato, incluso a 30.000 pies de altura.

La alianza entre Delta y José Andrés no es solo una apuesta gastronómica, sino también una declaración de principios. “El chef José Andrés no sólo es un icono culinario, sino también una fuerza humanitaria. Su enfoque centrado en las personas y su influencia global encajan perfectamente con la misión de Delta de ofrecer una hospitalidad con alma”, señaló Stephanie Laster, directora general de Onboard Dining Experience en la aerolínea.

Con esta colaboración, Delta refuerza su posición como marca de estilo de vida premium con propósito, en la que cada detalle, desde el confort del asiento hasta el sabor del plato, busca conectar emocionalmente con el viajero. No es casualidad que la compañía ya haya trabajado con marcas como Shake Shack o sumilleres especializados en los maridajes de Delta One, construyendo una experiencia de vuelo que compite con algunos de los mejores restaurantes del mundo.

José Andrés ha sido, durante décadas, un embajador incansable de la cocina española en Estados Unidos. Con esta alianza, lleva su misión un paso más allá: hacer que el sabor de España se eleve, literalmente, al cielo.

Platos con alma, ingredientes con historia y una narrativa culinaria que trasciende fronteras: esa es la nueva propuesta que espera a los pasajeros de Delta. Un homenaje a la riqueza gastronómica de España que invita a los viajeros a iniciar su aventura con el paladar. Porque, como dice José Andrés, “viajar por la comida” nunca ha sido tan literal.