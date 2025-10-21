Las mejores bravas de Valencia se sirven en este restaurante famoso por sus croquetas: a 5 euros y "con alioli de la abuela"

Unas buenas bravas son un plan en sí mismo. En el restaurante Timoteo de Valencia lo saben de sobra: este año su receta ha vuelto a resultar ganadora en el evento Bravas Fest, celebrado este último fin de semana en la ciudad del Túria.

El público ha sido el encargado de escoger sus patatas favoritas y no ha tenido dudas en elegir las de Timoteo, elaboradas con mermelada de chorizitos de Jabugo y alioli de la abuela. Una combinación que, de nuevo, ha vuelto a arrasar entre los asistentes.

Las bravas de Timoteo son un fuera de carta habitual en el establecimiento y están disponibles a 5 euros la media ración y 7,90 euros la ración completa para quien desee probarlas. Las encontraréis en su local ubicado en el barrio de Arrancapins, cerca de la céntrica Plaza de España.

Fernando Rico, Pablo Coperias, David Sánchez y Chimo Rodrigo son los socios de Timoteo y creadores de la deliciosa receta que ha conquistado a los valencianos por segundo año consecutivo.

Todos ellos han mostrado su satisfacción y agradecimiento tras volver a recibir el reconocimiento del público: "Para nosotros coronarse de nuevo gracias al voto popular supone una alegría grandísima, ya que son miles las personas que han votado y han disfrutado de nuestras bravas".

Desde que abrieron las puertas de su negocio, se han esforzado por transformar el proyecto en "algo más que un sitio donde alimentarse". "Anhelamos convertirnos en un segundo hogar para nuestros visitantes", afirman.

La carta ofrece desde platos icónicos de la cocina mundial hasta creaciones propias nacidas de sus experiencias. "Nuestra carta refleja la diversidad y riqueza de la gastronomía global", detallan.

Así pues, encontramos gildas de diversos tipos (alcachofa, anchoa, queso o boquerón), sus populares croquetas (de sobrasada y de jamón y cecina Black Angus), tartar y tataki de atún, canelón de carrillera o ensalada de tomate valenciano con ventresca y encurtidos con AOVE, entre muchas otras opciones.

En los postres, tres posibilidades: tarta de chocolate fluida con avellana garrapiñada, tarta Timoteo de queso y torrija de horchata con helado de galleta.

Tortilla trufada, el nuevo reto

Timoteo también sorprendió a los visitantes al Bravas Fest con su nueva tortilla trufada con queso brie, cebolla caramelizada y cecina de León crujiente.

Esta tapa la elaboraron a propósito para el concurso The Best Tortilla, pero no llegaron a tiempo, así que la llevaron también a Bravas Fest. Una auténtica delicia que seguro que pronto también será reconocida como corresponde.