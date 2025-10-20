Francisco López Canís, fundador de Salón Gourmets: "Ahora el público está más formado, ha viajado más"

Comenzó soldando los cimientos de Grupo Gourmets hace medio siglo; este lunes 20 de octubre recibe, de parte de la Real Academia de Gastronomía, el Premio a Toda una Vida. Más información:

Hace casi medio siglo que Francisco López Canís, una de las personas más influyentes del panorama gastronómico, publicó por primera vez la revista Club Gourmets. Todo un conciliador y divulgador de la cultura alrededor de la mesa que este lunes recibe el Premio Nacional de Gastronomía a Toda una vida 2025.

Esta vez será Granada la ciudad testigo de este homenaje que le otorga la Real Academia de Gastronomía, que ha hecho las maletas por primera vez para celebrar la ceremonia de entrega de los galardones fuera de la capital.

Francisco López Canís ha sido una figura esencial en la construcción del relato gastronómico español moderno. Su visión pionera supo anticipar que la cocina sería no solo un arte, sino también una forma de proyectar al mundo la excelencia, la diversidad y la creatividad de España.

Su aventura comenzó en 1976, con la creación de la revista Club de Gourmets, la primera publicación especializada en gastronomía del país. Aquella iniciativa marcó el punto de partida de un movimiento que cambiaría para siempre la percepción de la cocina española.

Ese mismo año, López Canís organizó la I Mesa Redonda de la Gastronomía, un encuentro histórico que reunió a nombres legendarios como Paul Bocuse, Raymond Oliver, Juan Mari Arzak o Pedro Subijana. De aquel foro nacería la semilla de la Nueva Cocina Española, el movimiento que situó a España en la vanguardia culinaria internacional.

Francisco López Canís durante la celebración de Salón Gourmets.

Pero el impulso de López Canís no se detuvo ahí. De su inagotable capacidad de innovación surgieron proyectos que hoy son pilares del sector: la Guía Gastronómica y Turística Gourmetour, el Salón Gourmets —una de las ferias profesionales más prestigiosas de Europa—, la Guía de Vinos Gourmets y el Club de Vinos Gourmets, espacios que han servido de escaparate, punto de encuentro y altavoz para productores, cocineros y aficionados.

El reconocimiento llega, además, en un momento muy especial: en 2026, el Grupo Gourmets celebrará su 50 aniversario, medio siglo de compromiso con la excelencia, la divulgación y la cultura gastronómica.

A sus más de cuatro décadas de trabajo incansable, López Canís sigue fiel a su propósito inicial: dar valor al patrimonio gourmet de nuestro país y hacerlo visible dentro y fuera de nuestras fronteras. Con este reconocimiento, el periodismo y la gastronomía se funden para rendir homenaje a un hombre que, con intuición, pasión y constancia, supo ver el futuro antes que nadie.

Cocinillas: ¿Cómo recuerda aquellos primeros pasos en 1976, cuando fundó la revista Club de Gourmets?

Francisco López Canís: Curiosidad por entrar en un mundo nuevo en el que había muchos interrogantes y escasas referencias, sobre la marcha, era participar en un escenario con escasas actividades pero que apremiaba la toma de decisiones.

P: ¿Qué le inspiró a crear una publicación especializada en gastronomía en una época en la que el tema apenas tenía presencia mediática?

R: Fue mera intuición aparte de nuestra afición por viajar, comer y beber en sitios dignos.

P: ¿Imaginaba entonces que ese movimiento daría origen a la Nueva Cocina Española?

R: No, la verdad partíamos de algo muy ligero, sin embargo, captamos que había algo a desarrollar.

P: A lo largo de casi cinco décadas, el Grupo Gourmets ha liderado muchos proyectos emblemáticos ¿Cuál considera que ha sido el más determinante para el sector?

R: El arranque con la I Mesa Redonda de la Gastronomía, inicio de la Nueva Cocina Española, la publicación en papel de Gourmetour (Guía Gastronómica y Turística de España que alcanzó 31 ediciones), la Guía Vinos Gourmets (41 ediciones) y la creación del Salón Gourmets (hoy su 39 edición).

P: ¿De cuál se siente más orgulloso?

R: A todas y cada una en su estilo; a los buenos hijos, los padres les queremos por igual.

P: ¿Cuál ha sido la clave para mantener la vigencia del Grupo Gourmets durante tanto tiempo en un contexto gastronómico y mediático tan cambiante?

R: Perseverar en nuestros principios y mantenerlos a ultranza, honestidad, mantener un equipo cohesionado y aprovechar la explosión del “hecho gastronómico”. Todo esto apoyado por el trabajo y la fortuna de estar en el lugar adecuado y, sobre todo, en el momento oportuno.

P: ¿Cómo ha evolucionado el perfil del público gourmet desde los años setenta hasta hoy?

R: Ha mejorado sensiblemente; está más formado, ha viajado más y ha disparado el interés por la gastronomía. A todo ello los profesionales del sector se han implicado al máximo. Al mismo tiempo los ciudadanos se han adentrado en el mariachi gastronómico con verdadero entusiasmo y feliz resultado.

P: ¿Qué papel cree que juegan actualmente las nuevas generaciones en la continuidad de su legado?

R: Vital, han recogido el relevo con entusiasmo, se preparan, cada vez más, y son conscientes del protagonismo que les toca, a esto están.

P: ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a quienes se inician hoy?

R: Que no se duerman en los laureles, tienen la suerte de encontrarse con un terreno bien abonado y a ellos les toca optimizarlo y empujar sin desmayo. Hoy la gastronomía es clave en nuestra sociedad, es nuestra identidad, es parte de la cultura del S. XXI.

P: ¿Qué retos considera que enfrenta actualmente la gastronomía nacional tanto en identidad cultural como en posicionamiento internacional?

R: Abrir la ventana para enseñar nuestra despensa a nacionales y foráneos, al tiempo que incorporamos productos y técnicas de otros orígenes. Estamos obligados a aunar tradición y vanguardia.

P: ¿Cómo valora la labor de instituciones como la Real Academia de Gastronomía en la promoción y preservación del patrimonio culinario español?

R: Imprescindible. Ahora se percibe aire fresco cuya necesidad estaba postergada. Los actores del hecho gastronómico, profesionales y aficionados, estamos obligados a contribuir a su desarrollo. Si somos capaces de hermanar las instituciones, la industria del sector con los responsables gastronómicos irá mucho mejor.