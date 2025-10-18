Carlos Herrera (68), locutor, sobre su restaurante favorito en Barcelona: "Es una joya, se come de lujo por 30 euros"

El conocido comunicador Carlos Herrera no solo consigue conquistar a los usuarios a través de su programa en la Cadena COPE, sino que también se ha convertido en todo un influencer gastronómico en las redes sociales.

Con más de 400.000 seguidores en su cuenta de Instagram, el andaluz comparte frecuentemente sus opiniones de los restaurantes que visita y que verdaderamente logran conquistar su paladar.

A finales del pasado año, el almeriense de 68 años sorprendió compartiendo la reseña de un restaurante de Barcelona que, para él, es “una de las mejores casas de comida de la ciudad”, recomendando así a que todo el mundo lo visite.

Muchos se han interesado por este establecimiento, que se llama La Lonja y que se encuentra situado en la Avenida de Josep Tarradellas, 60, en el barrio del Eixample. Se trata de un restaurante con una carta que se basa en mariscos, pescados frescos y platos tradicionales.

Con un gallego originario de Lugo al frente del establecimiento, ha conseguido ganar mucha fama en la Ciudad Condal gracias a la calidad de sus platos y su autenticidad. Entre sus elaboraciones no faltan tampoco las carnes, en su mayoría procedentes de Galicia.

No obstante, también se combinan con productos que provienen de otros puntos del planeta, como la conocida carne de Kobe japonesa. No solo Carlos Herrera ha recomendado este lugar, ya que especialistas como la guía gastronómica Macarfi lo han mencionado.

Los platos que han conquistado a Carlos Herrera

En su visita a La Lonja, el conocido comunicador quedó maravillado con la experiencia, destacando por encima de todo un plato que le pareció muy original: los calamarcitos, que según explica, preparan como si se tratase de angulas.

Carlos Herrera ensalzó tanto el sabor del plato como la técnica y el respeto por la tradición que queda patente en cada uno de los platos que se pueden degustar en este restaurante barcelonés. Igualmente, ha tenido buenas palabras para los arroces, muy alabados por comensales y críticos gastronómicos.

De hecho, la mencionada Guía Macarfi insiste en que sus arroces son imprescindibles para cualquiera que visite este establecimiento. También destacan sus patatas fritas (frites), que conquistan a los comensales y son perfectas para acompañar a sus carnes o mariscos.

No solo el presentador ha hablado bien de este lugar, ya que, si acudimos a las reseñas de Google, una referencia para miles de personas a la hora de elegir los restaurantes de sus comidas y cenas, nos encontramos con una nota media muy alta.

En su mayoría, los comentarios son positivos, destacando especialmente la calidad de los ingredientes y dejando muy buena nota en el trato y atención del personal. De esta manera, parece confirmado que La Lonja es un lugar perfecto para comer en Barcelona.

Casa de comidas marinera en Barcelona

La Lonja es un restaurante acogedor que se encuentra regentado por Teo, un lucense que atiende personalmente en la sala para ofrecer un trato cercano con los clientes, con una hospitalidad que junto a la calidad de sus platos, lo han llevado al éxito.

Con capacidad para unos 30 comensales, es recomendable reservar con suficiente antelación siempre que sea posible, ya sea llamando por teléfono o bien visitando el propio local, puesto que no cuenta con un método digital de reservas.

Este establecimiento es una auténtica casa de comidas marinera, en la que desde el primer momento se deja clara su apuesta por lo tradicional, evitando las modernidades que predominan en muchos restaurantes actuales.

De esta manera, se apuesta por preparar una cocina tradicional en la que todo el protagonismo es para el producto de temporada, siempre de primera calidad y procedente tanto de Galicia como de Cataluña.

Más allá de los calamarcitos al ajillo que han conseguido conquistar el paladar de Carlos Herrera, nos encontramos con una amplia selección de propuestas de la cocina gallega y mediterránea, aunque está especialmente pensada para todos aquellos que buscan sabores del mar.

Pese a ello, tampoco hay que olvidar que tiene propuestas para los más carnívoros, que también tendrán a su alcance una selección de platos de lo más interesante, y con la misma esencia y sabor tradicional que se puede encontrar en otras especialidades del mar.

Entre sus platos más destacados podemos encontrar mariscadas gallegas, rodaballo al horno, merluza a la gallega, ostras, lubina a la bilbaína, mejillones al vapor, pan con tomate, croquetas caseras o chanquetes con huevo frito, entre otros, teniendo así posibilidades para todos los gustos.

En La Lonja se puede disfrutar de una estética clásica y sobria, con manteles blancos de tela y un aspecto que refleja el paso del tiempo y que no hace más que reforzar su fuerte carácter tradicional.

Sobre los precios, conviene tener en cuenta que posee una relación calidad – precio interesante si tenemos en cuenta la elaboración, la materia prima y la atención recibida por cada uno de los clientes que deciden visitar el local.

Se trata, por lo tanto, de un lugar pensado para todos aquellos que valoran la cocina de mercado auténtica, que se elabora con todo el cariño y siempre respetando la tradición. Por todo ello no es extraño que esta joya gastronómica situada en Barcelona no deje de recibir comensales ansiosos de probar sus productos.

Aunque su popularidad ha crecido aún más con la recomendación de Carlos Herrera, siguen siendo fieles al espíritu familiar y tradicional que siempre ha reinado en La Lonja.