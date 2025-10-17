Valencia celebra su gran fiesta del arroz: talleres, concurso entre jóvenes talentos y paella desde 5 euros

Valencia huele a arroz. Y no es una metáfora: durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre, la plaza del Ayuntamiento se transformará en el corazón palpitante de la cultura arrocera valenciana con la llegada de TastArròs 2025, la gran cita organizada por la Denominación de Origen Arròs de València.

En su octava edición, este festival volverá a rendir homenaje al cereal que define la identidad culinaria y paisajística de la región, reuniendo a cocineros, productores y miles de visitantes en torno a una misma pasión: el arroz.

Desde su nacimiento en 2016, TastArròs ha pasado de ser un encuentro reivindicativo de la cultura arrocera a convertirse en uno de los eventos gastronómicos más esperados del año en la Comunidad Valenciana.

Lo que lo hace único no es solo su carácter festivo, sino su capacidad para convertir el acto de cocinar arroz en una experiencia colectiva, viva y compartida.

Durante dos días, la emblemática plaza se convertirá en un auténtico escaparate de sabores. Restaurantes de toda la provincia —y de otras comarcas valencianas— ofrecerán platos de arroz clásicos y de vanguardia por tan solo cinco euros.

Durante dos días se podrán disfrutar arroces tradicionales y vanguardistas desde 5 euros.

Una oportunidad irresistible para degustar desde una paella tradicional hasta creaciones contemporáneas que reinterpretan la esencia del producto.

El arroz se vive, se toca y se aprende

Este año, el programa incorpora una amplia oferta de actividades divulgativas y experiencias sensoriales que acercan al público a la historia y el proceso de este cereal.

El icónico “sequer urbano” volverá a ocupar una parte de la plaza, recreando el ancestral método de secado del arroz. Allí, 10.000 kilos de grano se extenderán sobre la superficie, acompañados de animales y herramientas tradicionales, para mostrar cómo se preparaba el cereal antes de su molturación.

A su lado, el molino de arroz interactivo permitirá que pequeños y adultos experimenten el proceso de transformación del grano integral en el arroz blanco que llega a nuestras cocinas.

La música en directo, la animación y la presencia de los pescadores del Port de Catarroja, con sus barcas y aparejos tradicionales, completarán una estampa que combina gastronomía, cultura y memoria viva del territorio.

El talento joven se cocina

El domingo llegará uno de los momentos más esperados del fin de semana: el concurso “Arrocero del Futuro”, que reunirá a jóvenes cocineros menores de 40 años procedentes de toda España.

Cada participante deberá elaborar su receta de arroz en directo, con la única condición de utilizar alguna de las variedades protegidas por la D.O. Arròs de València: bomba, senia o albufera.

Carlos Grifo, al frente de Quinqué, uno de los ganadores del concurso 'Arrocero del Futuro'.

El jurado —presidido por la reconocida gastrónoma Cuchita Lluch e integrado por periodistas especializados— valorará la creatividad, el punto de cocción, la textura y la presentación de cada plato.

El ganador se alzará con el título de “Arrocero del Futuro” y un premio de 2.000 euros, consolidando este certamen como una plataforma de impulso para la nueva generación de chefs.

Un homenaje a la tierra y a quienes la trabajan

TastArròs es mucho más que una cita culinaria: es un acto de amor a la huerta, al agua y a quienes cultivan el arroz en los campos que rodean la Albufera. Una celebración que recuerda que detrás de cada plato hay siglos de saber agrícola, respeto por la naturaleza y una comunidad que mantiene viva una tradición que define a Valencia.

Con cada edición, esta gran fiesta demuestra que en la ciudad del Turia el arroz no solo se cocina: se celebra, se honra y se comparte. Entre el aroma de las paellas, la música y las risas del público, late un mismo mensaje: el arroz sigue siendo el alma de Valencia.