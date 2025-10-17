El aceite de oliva virgen extra de Córdoba que ha conquistado a los italianos: 98 puntos entre 500 fincas de los cinco continentes

El aceite de oliva virgen extra cordobés vuelve a situarse en el podio mundial. En una tierra donde el olivo es casi una religión, los productores de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Priego de Córdoba han vuelto a brillar en la guía internacional Flos Olei 2026, considerada la Biblia del aceite de oliva virgen extra.

La publicación italiana, que evalúa cada año las 500 mejores fincas de los cinco continentes, ha otorgado a varios AOVEs prieguenses puntuaciones que rozan la excelencia, destacando el Rincón de la Subbética, de Almazaras de la Subbética SL, con 98 puntos sobre 100.

Un reconocimiento que no solo premia el sabor, sino también la constancia y el compromiso de toda una comarca con la calidad, la tradición y la sostenibilidad. “La DOP Priego de Córdoba es la Denominación de Origen más premiada del mundo”, recuerdan desde el consejo regulador, con más de 2.500 galardones internacionales a sus espaldas.

El jurado de Flos Olei ha descrito estos aceites como auténticas expresiones del territorio: frutados intensos que evocan la vegetación espontánea de la Subbética, con notas a tomatera, hierbas silvestres y almendra verde.

En boca, los matices se entrelazan en un equilibrio elegante entre el dulzor inicial y el picante progresivo, un viaje que transporta al paisaje cordobés de olivos centenarios y suelos calizos bañados por el sol andaluz.

El aceite Rincón de la Subbética, que además ha sido galardonado en el concurso internacional Soil O-Live 2025 en la categoría de Frutado Intenso, ha sido descrito por los catadores como “un zumo de aceituna verde sorprendente, con un perfil aromático complejo y una textura fluida que deja en boca un retrogusto de alloza, especias y hierbas”.

Cuatro joyas cordobesas en la guía italiana

Junto a Almazaras de la Subbética, otras tres empresas amparadas por la DOP Priego de Córdoba han sido incluidas en la edición 2026 de Flos Olei: SCA Olivarera La Purísima, con 95 puntos y su marca El Empiedro; Muela-Olives SL, con 96 puntos y su reconocida Venta del Barón, y Marín Serrano El Lagar SL, con 86 puntos y su firma Oleosubbética.

Los cuatro aceites cordobeses galardonados.

Todas ellas comparten un mismo hilo conductor: el respeto por el olivar tradicional, la recolección temprana y el cuidado extremo en la molturación, factores que explican el carácter único de estos aceites.

La revolución cordobesa del aceite

El éxito del AOVE prieguense no se explica solo por su perfil organoléptico, sino también por su apuesta por la sostenibilidad. A través del proyecto europeo Soil O-Live, en el que participa Almazaras de la Subbética, se investiga cómo la salud del suelo influye directamente en la calidad y seguridad del aceite.

Este programa, financiado por la Unión Europea, busca establecer prácticas regenerativas y umbrales ecológicos que garanticen un futuro sostenible para los olivares del Mediterráneo.

El aceite de oliva es patrimonio cultural y el triunfo cordobés en tierras italianas tiene un sabor especial. Italia, cuna del oleoturismo y competidora directa en calidad, rinde homenaje a la maestría española reconociendo a Córdoba como una de las capitales mundiales del AOVE.