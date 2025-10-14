Nacho, español en Suiza trabajando en hostelería: "He llegado a ganar 11.000 euros al mes"

No son buenos tiempos laborales para los jóvenes. España ostenta una de las tasas de paro juvenil más altas de la Unión Europea, con un 25,4% para menores de 25 años, según datos de mayo de 2025 publicados por Eurostat. Aunque es la cifra más baja desde 2008, sigue duplicando la media europea.

Por otra parte, como demuestra un estudio de Funcas, la ocupación entre jóvenes de 25 a 29 años ha subido al 72%, pero continúa siendo una de las más bajas de Europa, muy por detrás de lugares como Países Bajos (87%) o Malta (90%).

Además, los jóvenes que sí tienen empleo cuentan con un contrato temporal, lo que significa que encadenan periodos cortos de trabajo con etapas de inactividad y escasa estabilidad económica.

Los bajos salarios y la falta de flexibilidad también están provocando que un 40% de los jóvenes entre 18 y 28 años abandone el trabajo en menos de un año, así como las jornadas muy largas o un entorno laboral percibido como poco acogedor.

Por si fuera poco, la emancipación cada vez se retrasa más en España: la edad media para abandonar el hogar familiar es de 30,4 años, frente a los 26,3 de la media europea, y 6 de cada 10 jóvenes dependen económicamente de sus padres.

En este sentido, no es raro que muchos jóvenes (y a veces no tan jóvenes) decidan mudarse a otros países con mayor nivel adquisitivo para intentar lograr un futuro más atractivo, con más oportunidades de desarrollo profesional. Uno de esos destinos suele ser Suiza.

Trabajar en hostelería en Suiza

Nacho, español de 50 años, "no estaba a gusto en España", cuenta en una entrevista a First Step Swiss. Aunque le gustaba su trabajo en hostelería y se esforzaba mucho en él, sentía que no le daban la oportunidad de crecer. Por ello decidió marcharse a Suiza hace ya 14 años. Y ahí sigue.

Al principio estuvo trabajando para una empresa de limpieza, pero luego encontró lugar en hostelería, su verdadera vocación, llegando a trabajar en el restaurante italiano Frascati. Actualmente, asegura que se encuentra "en el restaurante más famoso de Zúrich", aunque no desvela el nombre.

¿Y con respecto al salario? Nacho cuenta que en hostelería "puedes llegar a ganar 8.000 pavos limpios si eres chef". De hecho, afirma que él ha llegado a cobrar 11.000 euros al mes cuando estaba "al 100%"

Las propinas ayudan bastante a elevar esa cifra, ya que, tal y como explica, los clientes suelen dejar "un 10 o 15% de la cuenta" en propina, aunque depende de dónde trabajes y de la nacionalidad del cliente. "Los suizos siempre dejan propina, hasta con un café o una cerveza", afirma.

No obstante, admite que ahora mismo lo que él quiere es tener tiempo para él, para estudiar, para no agobiarse, por lo que en estos momentos se encuentra trabajando sólo "al 80%", ya que gana más que suficiente para vivir trabajando menos horas.

Suiza como destino laboral

La tasa de desempleo en Suiza se sitúa en torno al 2,8% en octubre de 2025, ligeramente superior a meses anteriores, pero aún entre las más bajas de Europa.

El desempleo juvenil ha aumentado hasta el 3,2%, reflejando cierta presión sobre los más jóvenes; sin embargo, también sigue siendo bajo en comparación con la media europea.

La tasa de empleo ronda el 80%, mostrando la capacidad suiza para absorber mano de obra y mantener altos niveles de ocupación.

Por lo que respecta al salario promedio en Suiza, este 2025 está estimado entre 6.700 y 7.000 francos suizos mensuales brutos. No obstante, los salarios varían ampliamente según la región, el nivel de experiencia, la educación y el sector.