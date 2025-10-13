El mejor queso del mundo se elabora en Suiza: con leche cruda de vaca y más de 10 meses de maduración

El mejor queso del planeta tiene nombre suizo. Le Gruyère AOP de Neuchâtel ha sido reconocido como el Mejor Queso del Mundo en el prestigioso certamen internacional Mondial du Fromage, celebrado en la ciudad francesa de Tours.

Este emblemático queso helvético ha brillado por encima del resto de quesos, 1.800 variedades procedentes de más de 50 países que han sido evaluadas por un jurado internacional citado para la ocasión.

Ha sido el equilibrio entre sabor, aroma y textura de esta variedad elaborada con leche cruda de vaca y sometida a una maduración de más de diez meses lo que ha llamado su atención.

Gabriel Monnet elaborando el mejor queso del mundo.

Su triunfo frente a centenares de especialidades consolida a Suiza como uno de los grandes referentes mundiales en la cultura quesera artesanal.

Un símbolo de la maestría helvética

Le Gruyère AOP de Neuchâtel no solo es un queso, sino un emblema del saber hacer suizo. Su elaboración se basa en un método ancestral que prescinde de aditivos y conservantes, garantizando un producto natural, sin gluten y sin lactosa.

La denominación AOP (Appellation d’Origine Protégée) certifica la procedencia controlada y la fidelidad a las técnicas tradicionales transmitidas durante más de siete siglos de historia quesera en el país alpino.

Gabriel Monnet elaborando un queso único.

El premio llega en un contexto de auge del mercado gourmet, especialmente en España, donde los consumidores muestran un creciente interés por productos auténticos, de origen garantizado y elaboración artesanal.

Restaurantes, tiendas especializadas y cadenas de alimentación premium incluyen cada vez más quesos suizos entre sus propuestas.

Suiza, tierra de quesos y tradiciones

Suiza reafirma así su posición como cuna del queso de calidad. Con paisajes de pastos alpinos cuidados con precisión y una estricta regulación en materia de producción láctea, el país ha sabido conservar la esencia de su herencia gastronómica.

El reconocimiento internacional coincide con un año clave para la promoción del queso suizo. En 2025, la ciudad de Berna ostentará por primera vez el título de “Capital of Cheese”, convirtiéndose en epicentro mundial del sector.

Durante el mes de noviembre, la capital helvética acogerá los World Cheese Awards 2025, el certamen más importante del continente.

El evento incluirá el Swiss Fine Food Market y un programa de actividades que permitirá a visitantes y profesionales sumergirse en el fascinante universo del queso suizo, desde la tradición alpina hasta las innovaciones en sostenibilidad y producción artesanal.

El triunfo de Le Gruyère AOP de Neuchâtel es una reafirmación de la identidad gastronómica suiza, donde la paciencia, el respeto por la naturaleza y la transmisión del conocimiento definen cada pieza.

Con más de diez meses de maduración y una textura firme pero fundente, este queso representa la excelencia de una cultura que ha convertido la artesanía en arte.