La mejor tortilla de patatas de España se hace en Madrid: sin cebolla, poco cuajada y 4€ el pincho

Es todo ya un clásico que se repite con el comienzo del curso. El campeonato de España de Tortilla de Patatas, uno de los más relevantes de la esfera gastronómica, ha celebrado este año su XVIII edición. Uno de los rankings más esperados ya tiene vencedor: Alejandro Oliveira hace la Mejor Tortilla de España 2025.

El concurso, que ha tenido lugar este domingo de 10:30 a 15:30 horas, se convierte cada año en el ranking más esperado y aplaudido. Así como el recinto ferial IFA de Alicante repite una temporada más como epicentro del plato más emblemático de nuestro amplio recetario.

El XVIII Campeonato de España de Tortilla de Patatas – Trofeo Tescoma, más que un concurso, es un homenaje a un símbolo culinario capaz de generar pasiones y debates eternos sobre si debe llevar cebolla o no; o si se ha cuajado lo suficiente. Es también una jornada para ver cuáles son las preferencias y tendencias que envuelven al plato.

Cuando el tiempo de cocinado llegaba a su fin y el aroma de la patata cuajada ya invadía el pabellón, se ha dado a conocer el nombre del ganador.

Ha sido la receta de Alejandro Oliveira, del madrileño restaurante La Falda, la que ha conquistado al jurado del evento. Para elaborar su tortilla, de estilo Betanzos, ha utilizado patatas monalisa, 12 huevos de Mos, tres yemas y nada de cebolla.

El segundo puesto ha sido para Celia Clara Correira, del restaurante Teulada de Elche; mientras que la tercera posición la ha conquistado Pedro José Román, del restaurante Cañadío.

Alejandro Oliveira junto a un compañero tras ganar el XVIII Campeonato de España. Foto cedida

La Falda cuenta con dos establecimientos en la capital: uno en el barrio de Lavapiés y otro en Chamberí. Se definen como una "taberna moderna con una cocina alborotada".

Las unidades de tortilla son limitadas, así que si quieres degustarla en formato pincho (unos 3,80 €) debes acudir de 13:30 a 20:00, donde podrás encontrarla hasta fin de existencias. Si prefieres pedirte una tortilla entera (18 €) puedes disfrutarla a la carta en cualquier momento.

La élite de la tortilla

Como es habitual en el concurso, la lista de finalistas refleja la diversidad de estilos y territorios: desde las tortillas casi líquidas de Betanzos con Alberto García Ponte (Mesón O Pote) y Pedro Miño (Adega Lastras), hasta las versiones castizas como la de Alejandro Oliveira (La Falda de Chamberí, Madrid), o las apuestas de autor de nombres emergentes como Celia Clara Correia (La Teulada Cafetería, Elche) o Egoitz López (Tortillería 5 Estrellas, Basauri).

En total, 20 cocineros procedentes de Galicia, Cantabria, La Rioja, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana tendrán una hora para preparar en directo sus tortillas, que serán degustadas y evaluadas por un jurado de lujo.

Los finalistas del XVIII Campeonato de España de tortilla de patatas.

El campeonato se enmarca en el IV Congreso de la Tortilla de Patatas, dentro de la feria Alicante Gastronómica, un evento que reúne durante cuatro días a cocineros, productores y aficionados en torno a más de 400 actividades y que ya se ha consolidado como la feria experiencial más importante de Europa dedicada al gran público y a los profesionales.

Un jurado de altura

La deliberación ha estado en manos de algunos de los grandes referentes de la gastronomía española: José Gómez “Joselito”, el maestro jamonero; el maestro pastelero Paco Torreblanca; los chefs Kiko Moya (L’Escaleta), Carme Ruscalleda (Moments, Mandarin Oriental), Fran Martínez (Maralba) y Quique Dacosta.

Junto a ellos, dos figuras históricas de la tortilla: José Manuel Crespo “El Manjar”, mito viviente del plato, y Senén González (Sagartoki y La Cocina de Senén), ambos campeones en ediciones anteriores. A esta alineación se suman las periodistas Pepa Fernández y Paz Álvarez, aportando la visión del comensal que, al final, es quien mantiene viva la tradición.

El campeonato, sin embargo, es solo una pieza dentro de un engranaje más amplio: Alicante Gastronómica, que entre el 3 y el 6 de octubre desplegará ponencias, showcookings, catas, talleres y mesas redondas, con más de 250 expositores y figuras internacionales de la cocina y la pastelería.

De hecho, la cita arrancó el viernes 3 con el II Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo, donde reposteros de Latinoamérica, Marruecos y España han competido frente a un jurado encabezado por Martín Berasategui y Jordi Roca, entre otros.