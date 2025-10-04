Una cena en todoterreno con el mejor atardecer de La Mancha: así es la gran experiencia 'gastro' de este hotel de Ciudad Real

Despedir el buen tiempo requiere un plan a la altura y en el hotel La Caminera Club de Campo ese momento han querido celebrarlo con 'Atardecer Manchego', una propuesta que fusiona la naturaleza, la cocina local y un brindis con las vistas más espectaculares de La Mancha.

Esta experiencia va más allá de observar cómo se pone el sol, pues se trata de disfrutar la golden hour de una forma singular: rodeados de paisajes agradables, con productos autóctonos y en un espacio exclusivo que invita a relajarse y a saborear cada instante.

El plan comienza con un paseo en todoterreno hasta el punto más alto de la finca, el rincón ideal para contemplar cómo el cielo se tiñe de dorados y violetas. Allí sirven un aperitivo campestre con tapas preparadas con alimentos de proximidad y una copa a elegir (champagne, vino o gin-tonic), lo que convierte el momento en una vivencia memorable.

Esta experiencia ha sido diseñada para quienes buscan planes distintos y exclusivos, en los que los pequeños placeres (como un brindis, una tapa artesana o la inmensidad del horizonte manchego) se transforman en memorias que perduran mucho más allá de las vacaciones.

Descanso y alta gastronomía en La Mancha

La Caminera Club de Campo es un distinguido hotel de cinco estrellas ubicado en Torrenueva (Ciudad Real), en el corazón de La Mancha.

El entorno natural en el que se sitúa invita al descanso y a la tranquilidad, ofreciendo habitaciones de gran encanto, suites sofisticadas y una variada oferta gastronómica, destacando el reconocido restaurante Retama del chef Miguel Ángel Expósito, premiado en 2022 con una estrella Michelin.

El hotel La Caminera Club de Campo desde la distancia.

"La propuesta gira en torno a tres menús degustación (Tradición, Finca La Caminera y Retama) que narran la estrecha vinculación del restaurante con el territorio (Royal de conejo, Secuencia de perdiz de nuestra finca, Jarrete de jabalí y escabeche de remolacha...), reinterpretando los platos desde la modernidad con las técnicas más actuales", cuenta la guía roja.

Entre los principales atractivos de La Caminera destacan la pista de aterrizaje privada, ideal para huéspedes que llegan en vuelos privados, así como las diversas alternativas deportivas: el hotel está rodeado por un campo de golf de 18 hoyos y cuenta con dos pistas de pádel.

Sus increíbles instalaciones y la alta calidad en el servicio convierten a La Caminera Club de Campo en un destino exclusivo, perfecto para el relax, el ocio, la buena comida y las actividades al aire libre.