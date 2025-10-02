El bar que sirve un fabuloso almuerzo valenciano y otros 99 locales que se suman a la iniciativa desde 6€

En la Comunitat Valenciana, su almuerzo o esmorzar valencià es un auténtico ritual de identidad. Se refiere a ese momento a media mañana en el que la mesa se llena de bocadillos generosos, olivas, encurtidos, cacaus del collaret y un buen cremaet para rematar, es uno de ellos.

Ahora, esta tradición vuelve a cobrar protagonismo gracias a la tercera edición de Gastroalmuerzos 2025, una iniciativa que del 25 de septiembre al 5 de octubre reúne a más de un centenar de bares y restaurantes en torno a un mismo propósito: reivindicar el almuerzo como patrimonio cultural y gastronómico.

La campaña, impulsada por la Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR) junto a Turisme Comunitat Valenciana, llega con un objetivo claro: poner en valor el producto de proximidad y el saber hacer de la hostelería local, tanto en entornos urbanos como rurales.

Con precios que oscilan entre los 6 y 20 euros, los gastroalmuerzos están pensados para todos los públicos, manteniendo la esencia de un hábito popular pero dándole visibilidad en el mapa gastronómico internacional.

No se trata solo de bocadillos (aunque los hay para todos los gustos), sino también de cocas, tostas o platos combinados que hacen del esmorzar una experiencia abierta y versátil.

Templos del almuerzo

La provincia de València se lleva un papel estelar con propuestas que hacen salivar solo con leerlas. En el Bar Villaplana, el bocadillo de estofado de rabo de toro con setas y yema trufada promete convertirse en un clásico de esta edición.

El Legado ofrece su versión “entera” o en formato XXL, mientras que en A Tu Gusto apuestan por un bocadillo de tortilla de patatas, cebolla, longanizas y allioli de ajo negro que huele a tradición reinterpretada.

En municipios como Torrent, Paiporta, Paterna, Burjassot o Llombai, los almuerzos se convierten en un reclamo tanto para locales como para visitantes, con platos que combinan creatividad y raíces.

Tasca La Terreta y su almuerzo montañés.

Ejemplo de ello es el esmorzar de torrà en plat del Restaurante Tabick, donde la brasa manda, o el plato montañés de Tasca La Terreta en Eslida, pensado para los amantes de sabores contundentes.

En la provincia de Alicante, las opciones recorren de norte a sur el territorio. Destacan los figatells de la Cafetería Magallanes, el popular «T8» del Pantanet o el bocadillo rústico de albóndigas del Restaurante El Molí de Dénia, donde la cocina casera se convierte en homenaje al recetario de toda la vida.

El cremaet de Bar Paquita.

Castellón tampoco se queda atrás, con 13 localidades que participan en la campaña. Allí encontramos joyas como el bocadillo de berenjena de la Huerta de la Plana con morcilla de Burgos y mermelada de higos de Los Maños (Castellón), el encanto tradicional de Bar Paquita en Eslida o la propuesta de Las Cholinas en Alfondeguilla.

Más que un almuerzo: un movimiento cultural

“Almorzar no solo es una cultura muy arraigada, sino una manifestación de la riqueza y singularidad de nuestra gastronomía”, recordaba Manuel Espinar, presidente de CONHOSTUR, durante la presentación oficial celebrada en Paiporta.

Palabras que resumen a la perfección la filosofía de Gastroalmuerzos: recuperar, fortalecer y compartir un ritual que no entiende de fronteras sociales ni de modas pasajeras.

Este año, además, la iniciativa adquiere un valor añadido al dar visibilidad a municipios afectados por la DANA, que ven en la hostelería una herramienta de revitalización.

Como en ediciones anteriores, se reedita la guía Gastroalmuerzos, donde se recopilan todas las propuestas de los más de 100 locales participantes, con detalles de menús, precios, horarios y ubicación.

Un manual imprescindible para quienes quieran recorrer la Comunitat de almuerzo en almuerzo, y que será también embajador en ferias internacionales como Madrid Fusión o Fitur.