Noma, uno de los mejores restaurantes del mundo, sortea una cena para dos personas por tiempo limitado

Copenhague se ha consolidado en los últimos años como un epicentro de la alta cocina mundial, y gran parte de ese reconocimiento se debe a Noma, el restaurante dirigido por René Redzepi que ha cambiado la forma de entender la gastronomía contemporánea.

Galardonado en repetidas ocasiones como “el mejor restaurante del mundo” según la influyente lista The World’s 50 Best Restaurants, Noma no solo es un destino culinario, sino una experiencia cultural que desafía al comensal a repensar los límites del sabor, la naturaleza y la mesa.

Ahora, quienes sueñen con descubrir su universo creativo tienen una oportunidad única: ganar una cena para dos personas en Noma, con maridaje de bebidas incluido.

El sorteo se realiza a través de Noma Projects, la línea de productos con la que el restaurante comparte sus fermentos, salsas y experimentos gastronómicos con el público global, que mediante estas acciones ayuda a financiar su I+D.

La mecánica es sencilla. El 3 de octubre de 2025, cualquier compra superior a 300 coronas danesas (unos 50 dólares) en Noma Projects —exceptuando suscripciones— participará automáticamente en el concurso.

El premio se oculta en la forma de un “Golden Bottle Ticket”, una botella dorada que aparecerá en el pedido del afortunado ganador.

Transcurrido el tiempo, quien abra su caja y descubra la botella dorada se llevará algo más que un recuerdo: un viaje sensorial reservado a muy pocos.

El ganador podrá reservar mesa en Noma entre octubre de 2025 y enero de 2026, para disfrutar del menú de temporada acompañado de un maridaje especialmente diseñado por el equipo de sommeliers de la casa.

El valor de una experiencia irrepetible

Comer en Noma no es simplemente sentarse a la mesa. Es adentrarse en un relato comestible que combina territorio, memoria y técnica.

Sus menús de temporada —ya sea el del bosque, el mar o el de las verduras— exploran los paisajes nórdicos con ingredientes locales y métodos ancestrales de fermentación, ahumado o curado. Cada plato se presenta como un acto poético, capaz de sorprender tanto a los sentidos como a la imaginación.

Este sorteo no solo pone en juego una cena en uno de los restaurantes más codiciados del planeta, sino también la posibilidad de ser parte de un capítulo en la historia viva de la gastronomía mundial.

Una invitación a experimentar aquello que ha convertido a Noma en sinónimo de innovación, creatividad y emoción. Un pasaporte al universo de uno de los restaurantes más influyentes de la cocina contemporánea.

Cómo participar

• Has de realizar un pedido en Noma Projects superior a DKK 300 / USD 50 (excepto suscripciones).

• La fecha límite para participar es el 3 de octubre de 2025.

• Finalizado el tiempo del sorteo, si tu caja incluye la Golden Bottle Ticket, habrás ganado una cena para dos personas en Noma con maridaje.