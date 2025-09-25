La colección de diseño sueco que todo el mundo quiere en su mesa: platos y tazas para darle más sabor al invierno

'Winter is coming' y a sus días grises, no hay mejor remedio que ponerle color. Comenzaremos por la mesa, que en momentos de celebración se transforma en el epicentro del hogar donde se comparten y se construyen recuerdos.

Este año, IKEA apuesta por llevar ese ritual un paso más allá con Hogar de la celebración, una colección inédita firmada por el diseñador sueco Gustaf Westman, conocido por sus formas redondeadas, colores audaces y un estilo que desafía las convenciones de la decoración tradicional.

La propuesta, integrada en la línea VINTERFINT 2025, rompe con la solemnidad de las fiestas y propone un lenguaje visual más lúdico, inesperado y, sobre todo, inclusivo.

Gustaf Westman con su nueva colección para IKEA.

“Las celebraciones suelen estar inmersas en la tradición, pero queríamos explorar algo más divertido y cálido”, afirma Maria O’Brian, directora de desarrollo de colecciones de IKEA.

Platos y tazas que cuentan historias

El corazón de la colección está en la porcelana, reinterpretada por Westman con un giro festivo y atrevido. Los platos cuadrados en verde profundo y rosa caramelo, con centros suavemente redondeados, son una declaración de intenciones: minimalismo con alma juguetona.

La estrella gastronómica sueca, la albóndiga de IKEA, también recibe su homenaje en un plato diseñado para alinearlas como medallas olímpicas. Un gesto irónico y entrañable que, según Westman, funciona igual de bien con uvas, galletas o cualquier bocado en miniatura.

Tazas de glögg de IKEA x Gustaf Westman.

El apartado de bebidas llega con las tazas de glögg, creadas pensando en el tradicional vino especiado sueco. Cada taza viene acompañada de un platillo extragrande, perfecto para las montañas de galletas que, en palabras del propio diseñador, evocan la generosidad repostera de su abuela. Un detalle que celebra la sobremesa larga, con café, dulces y conversaciones que no tienen prisa.

Más allá de la mesa

Aunque los platos y tazas son protagonistas, la colección se completa con piezas que continúan la narrativa estética que caracteriza a Westman.Todo para que no falte de nada.

Candelabros de líneas cuadradas y curvas suaves reinterpretan el ritual nórdico de la luz invernal, mientras que una lámpara portátil transformable se convierte en la sorpresa escultural de la serie: un objeto que pasa de cápsula minimalista a pieza expansiva casi espacial.

La colección al completo de IKEA x Gustaf Westman.

El recorrido culmina con un jarrón de vidrio envuelto en una espiral metálica, objeto híbrido entre escultura y accesorio funcional. Como señala el diseñador: “Incluso las cosas innecesarias tienen su lugar, especialmente si parecen un colchón de diseño”.

Lejos de los clichés navideños, esta colaboración apuesta por un espíritu festivo desenfadado, colorido y social. El rojo y verde tradicionales conviven con tonos inesperados como el rosa chicle o el azul suave, construyendo una paleta que celebra la diversidad de gustos y estilos.