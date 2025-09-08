El chef Jordi Cruz y su año más duro: "La ansiedad me pegó fuerte tras perder una estrella Michelin"

El chef catalán Jordi Cruz, de 47 años, ha pasado por el programa Cuines de TV3 con Arnau París, donde ha hablado acerca de su vida, destacando que este año ha sido muy duro por el estrés que le genera el trabajo: "Ha sido un año muy duro, sobre todo físicamente".

El cocinero destacó que ha tenido que aprender a "tomarme las cosas un poco más tranquilas, aunque hace 30 años que no descanso", explicando que las estrellas Michelin son fruto de trabajar mucho.

Actualmente, el integrante del jurado de MasterChef tiene cinco estrellas Michelin distribuidas en sus tres restaurantes: tres en ABaC, una en Angle y otra en Atempo. Con 18 años ya era cabeza de cocina y con solo 24 años ganó su primera estrella.

"Yo con el ABaC tendría suficiente. No haría falta ni hacer televisión ni tener cinco restaurantes", explicó Jordi Cruz, que asegura que ha aprendido a parar y a no hacer tantas cosas al mismo tiempo. Ahora su prioridad es pasar más tiempo con su familia, más aún ahora que ha sido padre por segunda vez.

Por otro lado, ha insistido en que, aunque la gente piensa que es una persona dura, por lo que se ve en el talent show culinario, la realidad no es así: "La gente piensa que tengo mal carácter, pero a mí me cuesta mucho enfadarme y nunca he gritado en la cocina. De hecho, soy una persona muy tranquila".

La trayectoria profesional de Jordi Cruz

Jordi Cruz hizo valer su talento desde bien temprano, consiguiendo en el restaurante Estany Clar su primera estrella Michelin. Lo hizo en noviembre de 2002, convirtiéndose a sus 24 años en el chef más joven de España y el segundo más joven a nivel mundial en lograr esta distinción.

Gracias a ello logró poner su nombre en la primera línea de la gastronomía nacional. En diciembre de 2007 dejó Estany Clar para dirigir el restaurante L’Angle del Hotel Món Sant Benet (Barcelona), donde logró una estrella Michelin en 2008.

Dos años más tarde, en mayo de 2010, llegó al equipo directivo del ABaC Restaurant & Hotel, donde bajo su liderazgo el restaurante ha llegado a su máximo esplendor, obteniendo en noviembre de 2017 su tercera estrella Michelin.

De esta forma, ABaC se ha consolidado como uno de los grandes templos de la alta cocina en España. Este restaurante fue galardonado como el "Mejor Restaurante de Cataluña" en el año 2011 por parte de la Academia Catalana de Gastronomía.

Por otro lado, Jordi Cruz se ha visto envuelto en otros proyectos gastronómicos, donde ha dejado clara su creatividad y talento. Entre ellos se encuentra Ten’s Tapas Restaurant, abierto en 2012 en el barrio del Born de Barcelona, orientado a una cocina de tapas moderna.

En 2016 también tiene en marcha Atempo Bistró, para el que recibió su primera estrella Michelin en 2020. Ha sido pionero con él en distintos conceptos como la cocina vista y la reinterpretación de platos internacionales clásicos.

Presencia en los medios

En el año 2013, Jordi Cruz dio el salto a la pequeña pantalla de la mano del exitoso programa de televisión MasterChef, emitido en La 1 de TVE, donde se convirtió en integrante del jurado (y presentador) junto a Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Su papel como juez exigente y directo lo ha llevado a ser muy popular, y ha sido clave para que el programa haya cosechado un gran éxito en sus diferentes versiones, incluyendo MasterChef Junior o Celebrity. Además, presentó junto a Pepe las Campanadas en 2014 y 2016.

Más allá de la televisión, Jordi Cruz se ha dejado ver en portadas de revistas, entrevistas y numerosos eventos. Su personalidad mediática ha hecho que sea uno de los cocineros más populares del panorama nacional.

Vida personal de Jordi Cruz

El cocinero catalán siempre ha preferido ser discreto con su vida privada, si bien durante los últimos años su pareja ha sido la arquitecta y modelo brasileña, Rebecca Lima, con quien inició una relación en el año 2018.

A pesar de llevar durante un tiempo una relación a distancia por las exigencias profesionales de ambos, comenzaron a convivir aprovechando la pandemia sanitaria de 2020. En agosto de 2024, ambos contrajeron matrimonio en el Convento de Blanes, en Gerona.

Por aquel entonces ya eran padres de un niño, Noah, nacido el 20 de agosto de 2023, y hace solo unas semanas anunciaron el nacimiento de Nico, su segundo hijo. Jordi Cruz habla con frecuencia de la felicidad y los medios que ha traído consigo la paternidad.

Más allá de su esposa e hijos, hubo un asunto que trascendió en los medios y dio mucho que hablar, cómo fue la relación que mantuvo con su padre. Admitió compartir con él la "enfermedad" de no saber expresar los sentimientos.

El propio chef narró entre lágrimas como solo pudo decirle "te quiero" dos horas antes de su fallecimiento. Posteriormente, descubrió que su padre había coleccionado recortes de prensa suyos, y le dejó clara la dificultad de algunos hombres para expresar sus sentimientos.

Lo sucedido le ha marcado en su vida y ha sido clave en su manera de enfrentar la paternidad y saber valorar a su círculo más cercano. Más allá del papel "duro" que muestra en el jurado de MasterChef, Jordi Cruz ha dejado ver su lado más personal en diferentes entrevistas y programas.