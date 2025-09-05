El legado del El Bulli: estos son los reconocidos restaurantes cuyos chefs aprendieron de un maestro como Ferran Adrià

Era el año 1984 cuando Ferran Adrià cruzó por primera vez las puertas de la cocina de El Bulli. El comienzo de una era que quedará para siempre escrita en la historia de la gastronomía, y la gestación de un movimiento que revolucionaría la forma de entender la alta cocina.

Junto a su hermano Albert, transformó un restaurante de la Costa Brava en un laboratorio de creatividad donde la ciencia, la emoción y el espectáculo se fusionaban en platos irrepetibles.

Aunque el cierre definitivo de El Bulli en 2011 dejó a medio mundo con la sensación de haber perdido un templo culinario, su influencia sigue latiendo en los restaurantes que hoy lideran la vanguardia global.

De sus fogones salieron discípulos que reinterpretan el legado de Adrià bajo sus propios códigos, pero siempre con la chispa de lo inesperado.

Todos comparten un mismo lenguaje: la innovación como motor, la sorpresa como condimento y la certeza de que la gastronomía puede ser una experiencia transformadora.

Disfrutar, Barcelona

El pan chino de Disfrutar.

Considerado por muchos el heredero espiritual de El Bulli, Disfrutar ostenta el título de The World’s Best Restaurant 2024. Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas —tres exjefes de partida del mítico restaurante de Roses— han creado una experiencia sensorial que trasciende el acto de comer.

Su menú degustación de más de 30 pases despliega creatividad desbordante y guiños directos al universo Adrià: platos como el pan chino o la reinterpretación de la clásica gilda demuestran que el juego y la emoción pueden ser tan importantes como el sabor.

Mugaritz, San Sebastián

Mugaritz, Errenteria (Guipúzcoa).

Andoni Luis Aduriz, tras su paso por El Bulli en 1993, asumió la creatividad radical como bandera en Mugaritz. Allí, la frontera entre arte y gastronomía se disuelve: platos como una lámina transparente de kombu creada con enzimas o el simbólico Ombligo del Mundo llevan al comensal a una reflexión tan profunda como inesperada.

Somni, Los Ángeles

Somni, Los Ángeles.

El catalán Aitor Zabala, formado en El Bulli entre 2006 y 2009, resurgió en 2024 con una nueva versión de Somni, que obtuvo tres estrellas Michelin.

Su propuesta, un cruce entre raíces españolas y diversidad californiana, encarna la meticulosidad y el ingenio característicos de su mentor, con platos como plumas de parmesano o tempura de shiso.

La lista de españoles no se queda aquí. Todos sus nombres se pueden leer en una gran maqueta que recibe a la entrada del museo en el que se ha convertido el restaurante. Quim Marqués, Dani García, Paco Roncero, Josean Alija, Sergi Arola o José Andrés, quien rememora sus momentos en las cocinas de Ferran Adriá con frecuencia.

Gaggan, Bangkok

Gaggan, Bangkok.

El chef indio Gaggan Anand, primer compatriota en realizar una pasantía en El Bulli, convirtió esa breve estancia en la semilla de un estilo irreverente que hoy lo posiciona como referente asiático.

En su restaurante en Bangkok, premiado como The Best Restaurant in Asia 2025, el comensal no es un espectador pasivo: debe comer con las manos, lamer el plato y dejarse llevar por una narrativa que combina gastronomía molecular, humor y provocación.

Enigma, Barcelona

Enigma, Barcelona.

Albert Adrià continúa expandiendo los horizontes de la cocina en Enigma, un espacio enigmático y vanguardista que exige un código de acceso para entrar.

Sus más de 25 pases oscilan entre la delicadeza técnica y el desafío al paladar, con propuestas como oreja de cerdo en caldo de jamón o un etéreo milhojas de lima con helado de wasabi. Su bodega, con más de mil referencias, completa una experiencia diseñada para sorprender.

Alta, Londres

Alta, Londres.

El chef Rob Roy Cameron, mano derecha de Albert Adrià en 41 Degrees, prepara la apertura de Alta en septiembre de 2025.

Su propuesta unirá las raíces vascas con ingredientes británicos de cercanía, ofreciendo desde escabeches elaborados con aceites locales hasta cortes de vacuno del Lake District cocinados al fuego. La carta culminará con un guiño inevitable: la icónica tarta de queso vasca.

Alinea, Chicago

Alinea, Chicago.

Grant Achatz, tras una breve estancia en El Bulli, regresó a EE. UU. decidido a llevar la cocina de vanguardia a nuevas alturas. Alinea, inaugurado en 2005, se ha consolidado como un emblema de la alta cocina norteamericana.

Experiencias como globos comestibles de manzana, trufas explosivas o postres “pintados” directamente sobre la mesa reflejan un espíritu lúdico que remite al universo Adrià.

Noma, Copenhague

Noma, Copenhague.

En 1999, un joven René Redzepi pasó una temporada en El Bulli que marcaría el destino de la cocina nórdica. Hoy, su restaurante Noma es un ícono global, reconocido por su enfoque en productos silvestres y técnicas sorprendentes.

Redzepi canaliza la filosofía de provocar y emocionar en cada bocado, con sus fermentos imposibles, un 'txangurro' danés, caracoles vivos que se mueven por tu ensalada o la más colagenosa de las algas.