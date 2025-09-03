Pedro Subijana, chef Michelin: "Si hubiese formación gastronómica en la escuela, la economía del país sería bestial"

Quien ha pasado un par de minutos con él, sabrá que basta poco tiempo para saber lo inmenso que es el donostiarra Pedro Subijana, como persona y como chef. Existen muchos apelativos para describirle y el ego no está dentro de ellos.

A sus 76 años, el cocinero cumple medio siglo al frente de Akelarre y tal y como se hace eco en una conversación con el Basque Culinary Center, "sigue en el terreno de juego, probando técnicas, formando equipo y trabajando por el sector".

En la hostelería, como él bien sabe, existen muchas luchas. Pero si hay una que destaca es la referente a la formación. "En la escuela, los niños, desde que vayan a la universidad, tienen que tener una asignatura de formación gastronómica" defiende.

🎧 @PedroSubijana cumple 50 años en #Akelarre 🍽️. Con 76, sigue en el terreno de juego, probando técnicas, formando equipo 💪 y trabajando por el sector. Menos ego, más colaboración 👏 Escúchalo en #Gastronomía360 🎙️: https://t.co/frCUByCv8a pic.twitter.com/ZmxPRYSsWT — BasqueCulinaryCenter (@bculinary) August 29, 2025

Se trata de una medida por la que abogan muchos desde el sector, pero que poco se ha escuchado desde las administraciones. De hecho, hay algunos que han conseguido calar hondo con algunas de sus iniciativas, como es el caso del onubense Xanty Elías.

El chef al frente del primer gastronómico de Huelva, ahora bajo el nombre Finca Alfoliz, fue galardonado con el Basque Culinary World Prize 2021 por desarrollar e introducir una asignatura de Cultura Gastronómica en colegios de primaria con su proyecto Los Niños se comen el futuro.

El programa, con el que trabaja desde 2018, está activo en unos 80 colegios de Andalucía y en él participan cerca de 15.000 alumnos y alumnas, además de 25 colegios becados de zonas desfavorecidas de la región.

Tal y como Subijana expone, llevar la educación gastronómica a las aulas es importante "desde el punto de vista culinario, para conocer toda la historia de su entorno, del lugar donde ha nacido y donde vive, y también por la salud".

El beneficio no repercute solo en la persona, a corto y largo plazo, sino en el país, tal y como explica: "Si realmente la gente, desde pequeñitos, aprendiese lo que es bueno comer, la época, las proporciones, etc., la repercusión que tendría en la economía del país, sería bestial".

De esta manera, "vas a crecer sano, vas a utilizar muchísimo menos la sanidad y por lo tanto va a haber muchísimo menos gasto sanitario cuando llegas a la edad adulta".

Sin embargo, no es algo que esté únicamente en manos de gente altruista con chaquetilla, y lamenta que "eso a los políticos les suena a música celestial, porque como no se van a poner una medalla hoy, es una labor a largo plazo, pues no se pringan".