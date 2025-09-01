José Andrés (56), chef, no se corta con el arroz: “Si está hecho en una paellera, es una paella; aunque los valencianos digan…”
El chef José Andrés es el invitado estrella del último programa de la serie Con amor, Meghan que se estrenó en Netflix la semana pasada. Con él, la Duquesa de Sussex prepara una deliciosa cena con la paella como protagonista.
Más información: Dani García (49), chef, rotundo: “Para que el solomillo de cerdo tenga más sabor, mi truco es esta mezcla de hierbas”
- Total: 1 h
- Comensales: 4
La segunda temporada de Con amor, Meghan llega a su fin con un episodio cargado de sabor español y muy buen humor. En este capítulo, la Duquesa de Sussex habla español y recibe al chef José Andrés.
El popular cocinero asturiano, mundialmente conocido tanto por su carisma como por su labor humanitaria al frente de la ONG World Central Kitchen, se presenta en la cocina de Meghan Markle como el invitado perfecto que nunca llega con las manos vacías.
Para la ocasión, el chef elige un enorme queso azul y un jamón ibérico que, posteriormente, degustarán a lo largo de una entretenida velada.
Con semejante declaración de intenciones por parte del chef, el capítulo, estrenado la semana pasada en Netflix, no es de extrañar que acabe siendo una celebración de la amistad y la buena mesa.
Meghan, que parece disfrutar mucho de la presencia del chef español, le da la bienvenida y lo presenta como "un amigo muy querido, un chef increíble que hace que todo sea más divertido".
Markle aprovecha también la ocasión para destacar la faceta solidaria del cocinero. "Nuestra fundación trabaja mucho con World Central Kitchen, la ONG fundada por José, que ayuda a alimentar a la gente en zonas de crisis".
Un menú que habla español
José Andrés no ha llegado a casa de Meghan por casualidad, pues el cocinero español tendrá una misión. Será el encargado de preparar un banquete con el que agasajarán al equipo que ha participado en el rodaje de esta temporada.
Tal es la complicidad entre ambos mientras comparten confidencias junto a los fogones que, llegado el momento, incluso la propia Meghan Markle se anima a hablar español, idioma que domina a la perfección después de haber vivido en Argentina.
La propuesta gastronómica de José Andrés incluye delicias como tostas de tomate con boquerones en vinagre, canapés de pimientos del piquillo con queso azul, ostras a la brasa con mantequilla, erizos de mar con lima y aceite, y, por supuesto, jamón ibérico, que el chef no duda en cortar él mismo.
Mientras los invitados dan buena cuenta de los aperitivos, el chef continúa cocinando el que será el plato estrella de la jornada. Un arroz marinero con langosta al que José Andrés no duda en llamar "paella".
El chef no se corta, "según el diccionario, todo lo que cocinas en una paellera es paella, pero para la gente de Valencia…", explica.
Ingredientes para hacer una paella de langosta
Para el caldo de pescado
- Langostas, 2 ud (solo las cabezas)
- Pescado de roca o espinas y cabezas de pescado, 500 g
- Agua, 2 litros
- Tomate maduro, 2 ud
- Hoja de laurel, 1 ud
- Cebolla, 1 ud
- Ajo, 2 dientes
- Pimentón dulce, 1 cucharadita
- Aceite de oliva virgen extra, 30 ml (2 cucharaditas)
Para la paella
- Aceite de oliva virgen extra, 50 ml
- Calamares frescos, 300 g
- Sal, al gusto
- Azafrán, unas hebras
- Pimentón dulce, 1 cucharadita
- Tomate triturado natural, 150 g
- Caldo de pescado, 1,2 litros
- Arroz tipo bomba, 320 g
- Langosta, 2 ud (los cuerpos cortados en medallones)
Paso 1
Calentamos una sartén con un poco de aceite de oliva y marcamos las cabezas de las langostas durante unos minutos hasta que estén doradas.
Paso 2
En otra sartén, sofreímos lentamente la cebolla picada, el ajo laminado, el tomate troceado, la hoja de laurel y el pimentón hasta obtener un sofrito muy reducido y concentrado.
Paso 3
Para preparar el caldo, ponemos a hervir 2 litros de agua en una olla grande, incorporamos el pescado de roca y las cabezas de langosta previamente marcadas. Añadimos también el sofrito.
Paso 4
Cuando rompa a hervir, retiramos la espuma que se forme en la superficie y dejamos hervir todo durante unos 40 minutos. Luego colamos el caldo y lo mantenemos caliente.
Paso 5
Mientras hierve el caldo, limpiamos los calamares y los cortamos en trozos medianos. Reservamos. Cortamos los cuerpos de langosta en medallones y también los reservamos.
Paso 6
Ponemos a calentar el aceite de oliva en la paellera y añadimos los calamares troceados junto con una pizca de sal. Sofreímos durante unos minutos.
Paso 7
Incorporamos las hebras de azafrán, el pimentón y el tomate triturado. Cocinamos el sofrito hasta que se evapore gran parte del agua del tomate y nos quede como una especie de pasta concentrada.
Paso 8
Añadimos el caldo caliente directamente a la paellera, en una proporción de aproximadamente 3,5 partes de caldo por 1 de arroz. Llevamos el líquido a ebullición y es en este momento cuando incorporamos el arroz.
Paso 9
Dejamos cocer el arroz durante aproximadamente 15 minutos, sin moverlo. Durante este tiempo, el arroz absorberá los sabores del fondo y del caldo.
Paso 10
Unos minutos antes de finalizar la cocción, colocamos los medallones de langosta sobre el arroz para que se cocinen con el calor de éste. Apagamos el fuego justo antes de que el arroz esté completamente hecho, de modo que el calor residual termine de cocinar tanto el arroz como la langosta.
Paso 11
Dejamos reposar la paella durante 5 minutos antes de servir, cubierta con un paño limpio.