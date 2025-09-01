José Andrés (56), chef, no se corta con el arroz: “Si está hecho en una paellera, es una paella; aunque los valencianos digan…”

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

La segunda temporada de Con amor, Meghan llega a su fin con un episodio cargado de sabor español y muy buen humor. En este capítulo, la Duquesa de Sussex habla español y recibe al chef José Andrés.

El popular cocinero asturiano, mundialmente conocido tanto por su carisma como por su labor humanitaria al frente de la ONG World Central Kitchen, se presenta en la cocina de Meghan Markle como el invitado perfecto que nunca llega con las manos vacías.

Para la ocasión, el chef elige un enorme queso azul y un jamón ibérico que, posteriormente, degustarán a lo largo de una entretenida velada.

Con semejante declaración de intenciones por parte del chef, el capítulo, estrenado la semana pasada en Netflix, no es de extrañar que acabe siendo una celebración de la amistad y la buena mesa.

Meghan, que parece disfrutar mucho de la presencia del chef español, le da la bienvenida y lo presenta como "un amigo muy querido, un chef increíble que hace que todo sea más divertido".

Markle aprovecha también la ocasión para destacar la faceta solidaria del cocinero. "Nuestra fundación trabaja mucho con World Central Kitchen, la ONG fundada por José, que ayuda a alimentar a la gente en zonas de crisis".

Un menú que habla español

José Andrés no ha llegado a casa de Meghan por casualidad, pues el cocinero español tendrá una misión. Será el encargado de preparar un banquete con el que agasajarán al equipo que ha participado en el rodaje de esta temporada.

Tal es la complicidad entre ambos mientras comparten confidencias junto a los fogones que, llegado el momento, incluso la propia Meghan Markle se anima a hablar español, idioma que domina a la perfección después de haber vivido en Argentina.

La propuesta gastronómica de José Andrés incluye delicias como tostas de tomate con boquerones en vinagre, canapés de pimientos del piquillo con queso azul, ostras a la brasa con mantequilla, erizos de mar con lima y aceite, y, por supuesto, jamón ibérico, que el chef no duda en cortar él mismo.

Mientras los invitados dan buena cuenta de los aperitivos, el chef continúa cocinando el que será el plato estrella de la jornada. Un arroz marinero con langosta al que José Andrés no duda en llamar "paella".

El chef no se corta, "según el diccionario, todo lo que cocinas en una paellera es paella, pero para la gente de Valencia…", explica.