Un montaje de las vistas desde el restaurante. E.E.

Raphael ha estado disfrutando de unos días de vacaciones en Ibiza acompañado de su mujer Natalia Figueroa, su hija Alejandra y sus nietos Carlos y Manuela.

El cantante, que tiene una casa en San Josep de Sa Talaia, acostumbra a retirarse allí cuando su agenda lo permite.

Durante su estancia, las cámaras han captado al artista y a sus familiares a la salida de un chiringuito en Cala Carbó, una pequeña y tranquila cala al sur de la isla.

El establecimiento se llama Balneario Cala Carbó y sirve cocina mediterránea y típica ibicenca, con pescados y mariscos frescos que traen cada día pescadores locales.

Abrió sus puertas en 1974 como un humilde chiringuito antes de convertirse en el restaurante que es hoy. Tras la jubilación del fundador, Pepe Benet, actualmente está dirigido por Antonio Torres.

El local es apreciado por su ambiente familiar y una filosofía que trata de escapar del turismo masivo, manteniéndose fiel a la cocina marinera tradicional y ofreciendo un servicio cercano y profesional.

El mejor bullit de peix

Destacan platos como el bullit de peix (un guiso de pescado tradicional de Ibiza que muchos consideran uno de los mejores de la isla), los pescados al horno con toque de plancha (mero, rotja, gallo de San Pedro…) o la zarzuela de pescado y marisco.

También arroces como la 'paella ciega' (un tipo de arroz donde todos los ingredientes están limpios y sin cáscaras, espinas o huesos), parrilladas, guisat de peix, sepia salteada, almejas, gambas o pescadito frito, entre otros.

Entre sus especialidades se encuentran el pescado a la sal, el pescado al horno, la langosta al ajillo, la caldereta de langosta, la langosta al gusto y la langosta frita con huevos.

Tras la comida se puede optar por degustar sus postres caseros y acompañar la velada con una copa o botella de algún vino de la carta.

Uno de los postres más famosos, que elaboran desde hace más de dos décadas, son las fresas a la pimienta, salteadas con mantequilla, flameadas con coñac o anís y acompañadas de un helado de vainilla o pistacho.

Diversos clientes de Balneario Cala Carbó aseguran que allí cocinan "el mejor bullit de peix de la isla" y elogian la "excelente" relación calidad-precio. "Repetiría sin duda", afirman.

No obstante, otros también señalan problemas con horarios de reservas, por lo que siempre se recomienda llamar para pedir una mesa y aclarar condiciones relacionadas con las hamacas o los tiempos para evitar malentendidos, sobre todo en temporada alta.