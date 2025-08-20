El primer restaurante de España con una carta de vinos "frikis" para maridar con kebabs: oculto tras una 'foodtruck'

¿Kebab con vino? ¿Es eso posible? Lo es y hay un restaurante en Madrid que lo demuestra. Brodis (Calle Manuela Malasaña, nº 3) ha llegado para cambiar la forma de entender este plato clásico del street food, con una mayor atención al producto, al ambiente y al maridaje, pero sin perder la esencia que le caracteriza.

El establecimiento, que forma parte de Grupo Le Cocó, ha diseñado una carta de vinos "frikis" (como ellos mismos los denominan) pensada para acompañar con su carne asada al estilo kebab y potenciar así su sabor y textura.

Incluyen una selección que va desde un vino generoso como el Barbadillo manzanilla a partir de uva Palomino Fina con crianza biológica, ideal para carnes y salsas potentes como las empanadillas de carne kebab; hasta un espumoso del Penedés elaborado con Chardonnay, Xarel·lo y Macabeo, con perfil fresco y aroma a brioche que realza los sabores umami del Bowl de pollo Karagee.

Para los blancos, Brodis apuesta por la diversidad regional y varietal, desde el Verdejo tropical y persistente de Rueda (Pandora) hasta el Godello con Palomino de Valdeorras (Carballal), con su perfil cítrico y fresco.

Uno de los kebabs de Brodis acompañado del vino tinto 12 Lunas. Brodis

Completan la propuesta vinos con un origen menos habitual como el Escolinas de Cangas con nervio, que realza el sabor del hummus de calabaza y mango o el Can Matons de Alella, que por su largo postgusto se adapta idealmente al naan de queso panir.

El Albariño Eido Da Fonte, equilibrado y de perfil clásico se consolida como el favorito de la casa y acompaña perfectamente al naan de pollo kebab.

La propuesta rosada también rompe moldes con un Primitivo-Susumaniello de Puglia (Menhir) vibrante y refrescante, y un Tempranillo de Ribera del Duero (Arzuaga), con nervio, que aporta ligereza incluso a platos con un punto picante como las bravas Brodis.

En los tintos, la selección va desde un clásico y aromático Rioja Alta, ideal para paladares más tradicionales, hasta vinos más expresivos como Martín Berdugo (Ribera del Duero), Copaboca (Valtiendas) o San Cobate, un tinto con estructura y personalidad que se aleja de lo convencional.

Completan la propuesta vinos de inspiración francesa como Domaine De Montahuc (Pays d’Oc) elaborado con variedades de uva garnacha, syrah y cariñena. Estos tintos resultan el acompañante ideal para platos como el naan de ternera kebab o el bikini de naan con pastrami, equilibrando el ahumado y las especias de las carnes.

La selección vinícola responde a una forma concreta de entender la gastronomía: una apuesta por vinos con alma y criterio, alejados de lo convencional, donde cada referencia tiene personalidad propia y suma valor a cada plato.

En definitiva, Brodis (oculto tras una fachada que simula ser una foodtruck) muestra que es posible elevar un plato tradicionalmente asociado con la comida rápida hasta convertirlo en una experiencia gastronómica de calidad, para lo cual también emplean ingredientes totalmente naturales, sin aditivos, y una carne de calidad que maridan durante 24 horas.