Ángel León (48), chef, y su chiringuito favorito de un pueblo de Cádiz: "La fritura parece coreografía"

En la playa de Bolonia, en Tarifa (Cádiz), se alza Las Rejas, un chiringuito que es mucho más que un restaurante de playa; un establecimiento que es un auténtico templo de la gastronomía marinera andaluza, admirado y recomendado por el chef Ángel León, el 'Chef del Mar'.

Se trata de un negocio familiar gestionado por los hermanos José y Carlos Domínguez Lumbreras que abrió sus puertas en 1987, creciendo desde un pequeño bar bajo cañizo hasta convertirse en una referencia gastronómica en la provincia gaditana.

La familia Domínguez Lumbreras, de Jaén, pero afincada en la costa de Cádiz, comenzó el negocio cocinando para familiares y visitantes y rápidamente se ganó la confianza de la gente local y de los turistas por sus platos caseros y honestos.

Producto fresco y de proximidad

La carta de Las Rejas está centrada en el producto local y fresco, destacando la fritura de pescado entero (gallinetas, lenguados, pargos...), las tortillitas de camarones, las croquetas de choco, el atún encebollado y los arroces de marisco y carabineros, siempre elaborados con las mejores materias primas.

La clave está en la sensatez y calidad del producto, pues ellos mismos seleccionan personalmente el pescado en la lonja de Barbate cada mañana.

El local rehúye ofrecer una carta extensa, prefiriendo pocos platos muy bien ejecutados, un enfoque que asegura frescura y excelencia diaria.

Además, todas las frituras se elaboran con aceite de oliva de Jaén; las verduras también provienen de productores locales, y cada plato encierra el sabor genuino de la zona.

El ambiente en Las Rejas es informal y cercano, con un servicio personalizado que llevan a cabo los propios dueños. No es raro verles conversar con los comensales para explicarles la historia y los secretos de cada receta.

El precio medio por comensal ronda los 45 €, con platos estrella cuyos precios oscilan dependiendo del pescado del día (aprox. 60-80 €/kg).

El restaurante abre de miércoles a domingo tanto para comidas como para cenas, cerrando lunes y martes incluso en temporada alta, pues la familia considera imprescindible descansar bien para poder trabajar bien.

Las Rejas ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de los años. En 2014, el establecimiento fue seleccionado en Madrid Fusión por un grupo de críticos gastronómicos como uno de los cien mejores chiringuitos de España.

Además, cuenta con la inclusión en la Guía Repsol, que destaca su "estupenda relación calidad-precio".

Las Rejas es, en palabras de León, un espacio donde "la fritura parece coreografía, con una ligereza que ya nadie recuerda", un lugar imprescindible para descubrir la verdadera cocina gaditana frente al mar.