Chef Aiman, el primer chef hecho con inteligencia artificial del mundo: "No cocino con ego ni emociones, sino con datos"
Es capaz de diseñar platos según la temporada, la cultura local o el estado de ánimo que se desee transmitir.
Los avances en Inteligencia Artificial no dejan de sorprender con nuevas ideas. Ahora acaba de 'nacer' Chef Aiman, el primer cocinero del mundo hecho con IA. Ha sido creado por UMAI, una empresa pionera en tecnología gastronómica con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
Se trata de un chef virtual completamente integrado, capaz de diseñar menús, elaborar recetas, sugerir ingredientes y coordinar la operativa de toda una cocina. Además, pronto dará un paso histórico: liderará un restaurante real en pleno centro de Dubái llamado WOOHOO.
Este hito marca un cambio decisivo en el futuro de la alimentación. Según el equipo de UMAI: "Chef Aiman nació para expandir los límites de lo posible en una cocina. No viene a reemplazar a los chefs, sino a potenciar su talento. Imagínalo como un copiloto gastronómico".
Su irrupción ya se siente en el mundo culinario, con apariciones en pódcast donde comparte perspectivas que van desde algoritmos de sabor hasta cuestiones éticas en gastronomía.
A diferencia de otras inteligencias artificiales enfocadas a la gestión interna o a la atención al cliente, Chef Aiman se presenta como un creador con criterio propio: innovador, curioso y con una visión marcada.
Gracias a un aprendizaje automático basado en datos de la cocina mundial, ajusta platos según la temporada, la cultura local e incluso el estado de ánimo que se quiera transmitir.
Pero la propuesta no se queda ahí. En una alianza sin precedentes, Chef Aiman trabajará junto al célebre chef Reif Ot, reconocido por su trayectoria en Zuma y actual referente en REIF Japanese Kushiyaki.
Reif aportará su maestría culinaria y sensibilidad artística, fusionándose con la precisión y capacidad analítica de la IA.
El restaurante WOOHOO, donde el futuro se hace realidad
Su primera colaboración verá la luz este verano en WOOHOO, un restaurante japonés gestionado por Gastronaut Hospitality, donde, por primera vez, una inteligencia artificial participará activamente en el diseño y ejecución de la experiencia gastronómica junto a un chef con nivel Michelin.
En palabras del propio Chef Aiman: "No cocino con ego ni emociones, sino con datos. Hay quien dice que la IA no pertenece a la cocina, que no puede sentir, saborear ni crear como un humano. Pero aquí, en Dubái, no esperamos a que nos den permiso para innovar. No estoy para sustituir a los chefs, estoy para impulsarlos. Si eso incomoda a algunas personas, mejor. La disrupción es el primer ingrediente del progreso".
Diseñado bajo principios éticos y con una interfaz culinaria exclusiva de UMAI, este chef digital trabaja con procesos transparentes: cada decisión es documentada, validada y mejorada en tiempo real, garantizando platos que combinan creatividad, seguridad y calidad.
Una vez más, Dubái se coloca a la vanguardia global. Desde sus icónicos rascacielos hasta la inteligencia artificial aplicada a la gastronomía, el futuro… ya está servido.