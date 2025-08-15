Pide paella en el restaurante peor valorado de España y no se corta: "El arroz está incomible, no es de hoy ni de coña"

La paella es uno de los platos más emblemáticos de la cocina española. Sin embargo, lograr una buena paella exige técnica, destreza y sobre todo, el uso de ingredientes frescos y de calidad. El punto del arroz, el equilibrio entre el caldo y el sofrito o el característico socarrat son detalles que marcan la diferencia entre una paella normal y una verdaderamente memorable.

Pero esto no siempre se consigue. Y es que, en España también hay restaurantes que, lejos de conquistar al comensal, se han ganado las críticas por servir versiones muy alejadas de la receta y del delicioso sabor tradicional. Este es el caso de un local en Comillas (Cantabria), que figura entre los peor valorados y al que hace unos meses se acercaba el creador de contenido Alfonso Ortega, conocido como Cocituber en TikTok.

Un restaurante conocido como Churrería chocolatería y ubicado en plena zona turística de Comillas que cuenta con un 1,6 de valoraciones sobre 5 en Google y que el popular creador de contenido decidió poner a prueba: "Su puntuación en Google no llega al 2 y en Tripadvisor se queda en 1 sobre 5". Las opiniones previas del local tampoco eran alentadoras: "Una bazofia a precio de oro", "Estafa" o "Horrible" son solo algunas de las reseñas que destaca en el vídeo.

Ortega deja clara su mala experiencia desde ese primer plato de paella que pide en este local cántabro: "Este arroz no es de hoy ni de coña, madre mía fíjate que gamba esto es incomible, buf el mejillón... Lo siento mucho, tío, pero esto está directamente incomible, no me lo puedo comer", le confiesa al camarero.

Unas críticas dirigidas únicamente a la comida y a la mala experiencia gastronómica que experimenta en el restaurante, que nada tiene que ver con el buen trato que asegura recibe desde el comienzo por parte del personal: "No tiene nada que ver con el personal, que es encantador".

Tras ese primer plato de paella de Ortega califica como "incomible", la experiencia no mejora con el resto del menú. Le sigue una "hamburguesa especial" de 10,50 euros que resultó ser, según el tiktoker, un simple tranchete con tomate, cebolla, lechuga y un pan de baja calidad, acompañada de patatas fritas aparte por 5,50 euros, "demasiado saladas". Tampoco el postre convenció: una tarta de manzana industrial que acaba definiendo como "malísima".

Durante el vídeo, Cocituber recoge también el testimonio de otro cliente: "He hablado con un señor de al lado y dice que a la dueña se la suda todo, que le da igual las reseñas y la comida, lo pone todo carísimo porque sabe que es una zona de paso de guiris", asegura.

La cuenta final asciende finalmente a 42 euros. Pese al elevado precio y a su evidente decepción, el creador de contenido no duda en dejar una generosa propina de 10 euros al camarero: "Lo único que vale la pena aquí eres tú", le asegura.

El empleado no duda en reconocerle entre risas que solo seguirá trabajando allí hasta el 15 de octubre. "Esto es un verdadero despropósito, no me ha pasado algo así en ningún sitio", zanja tras esto Cocituber.