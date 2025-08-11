Paga más de 300 euros en el restaurante de Berasategui y no se corta: "Nos hicieron la de tu ex y arruinaron la experiencia"

Martín Berasategui es uno de los chefs más reconocidos en España y también a nivel mundial. Cuenta con 10 estrellas Michelin repartidas por sus distintos restaurantes, lo que lo convierte en uno de los cocineros más galardonados del planeta.

Su estilo vanguardista, creativo y profundamente influenciado por la cocina vasca ha convertido sus restaurantes en auténticos templos para los amantes de la gastronomía.

De ahí que sus locales en España sean una meta casi obligada para quienes quieran vivir una experiencia culinaria única y al más alto nivel. Uno de los más emblemáticos se encuentra en el municipio de Lasarte-Oria, a las afueras de San Sebastián. Un local que destaca por su ambiente acogedor y exclusivo, rodeado de naturaleza, con un comedor amplio y cuidado al detalle.

Este restaurante, que acumula tres estrellas Michelin, ofrece un menú degustación que despliega toda la creatividad del chef. Entre las propuestas, se incluyen platos como: cuajada de setas y vegetales, almejas y alcachofas; tartar de calamar con jugo de manzana verde y emulsión de regaliz; besugo asado con ragú de cañaíllas y berberechos en un fondo de nécora, crema fina de pistacho y anís; lomo de corzo marinado, raíces a la trufa, crema de amarena, radicchio de Treviso y pimienta rosa o postres de pistacho, apio, lima o manzana verde y esferas de bagá, azahar y angostura, además de una selección final de petits-fours.

Un menú degustación que probaba hace unos meses el creador de contenido conocido en TikTok como @bdvikingo. En uno de sus vídeos compartía su experiencia en el restaurante del chef tras pagar más de 700 euros por dos menús degustación. "El restaurante es verdad que es precioso y es el mejor servicio de todos los estrellas Michelin que hemos ido alguna vez. Pero hay una cosa que nos arruinó la experiencia", adelanta al comienzo del vídeo.

"Había mantequillas de sabores, seis tipos de panes. La verdad es que todos espectaculares y además un aceite hecho con nueve tipos de olivas. Hasta aquí todo espectacular", relata el creador de contenido. La experiencia avanzaba entre ocho pases y tres postres, sin dejar hueco para el hambre: "Aunque en este menú el precio es elevado y tienen pocos pases, con hambre no te quedas", advierte.

El punto de inflexión llega al final, con un gesto que, según el comensal, empañó todo lo anterior: "¿Qué nos sentó como si nos clavaran un puñal? Que nos hicieron la de tu ex, todo iba muy bien hasta que dejó de ir tan bien. Nos cobraron un zumito que creíamos que era de bienvenida".

Un detalle que, lejos de ser un obsequio, se sumó a la factura: 16 euros por dos zumos. A eso se sumaron otros 16 euros por el agua y 14 euros más por los cafés. ¿El total de la cuenta para dos personas? 736 euros.